США могут ввести санкции против Луценко

Аскольд Лозинский, бывший президент «Всемирного конгресса украинцев» (1998-2008 гг.), добивается в Сенате США наложения санкций на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Лозинский заявил в интервью блогу UkeTube.

«Он использует прокуратуру против невинных людей, но игнорирует реальные нарушения», — рассказал Лозинский, передает «Голос Америки».

«Я внес письма 5 сенаторам и теперь буду дальше идти по этой линии, чтобы отдельных украинских олигархов, включая президентское окружение, Ахметова, Луценко, Стельмаха и других привлечь к ответственности», — заявил Лозинский.

«Думаю, что это должно возыметь эффект», — отметил Лозинский.

«Мне оппонировали, что, мол, они бандиты, но они „наши“. Что значит „наши“? Если воруют у нашего народа, то они перестают быть нашими. Если простой украинец бедный, то такая Украина ему не нужна. Любой ценой нам в Украине нужно искоренить коррупцию, потому что иначе Украина сама не выдержит и украинцы не будут поддерживать такую ​​государственность », - подчеркнул Лозинский.

Как сообщала «Фраза», в начале января 2018 года стало известно, что семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

Напомним, в начале 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена Ирина задекларировали подарок от сына Александр на сумму 265 тыс. грн. Какой именно подарок, осталось неизвестно.

12 августа 2017 года Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.