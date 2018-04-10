Главные новости за 7-9 апреля 2018 года

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи. Сегодня православные христиане празднуют день Светлого Христова Воскресения. Слово «Пасха», символизирующее главное событие года для христиан и самый большой христианский праздник, пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». Согласно Новому завету, Спаситель воскрес на третий день после смерти на Кресте во имя искупления человеческих грехов. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного Иисусом Христом.

В пасхальных богослужениях приняли участие без малого 7 млн украинцев. Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, участие в богослужениях приняли более 6,8 млн верующих. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, как сообщается, во всех регионах государства в ночь на 8 апреля состоялись пасхальные богослужения в более чем 13,4 тыс. культовых сооружений. Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн. человек), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Через несколько часов встречайте его в Киеве. Сегодня, в Великую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме традиционно сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся. В храме присутствовали одновременно около девяти тысяч людей, которые произносили молитвы на разных языках. Кроме того верующие приветствовали друг друга восклицаниями «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» и передавали огонь всем, кто находился в храме.

Сегодня христиане Восточного обряда празднуют один из главных праздников: приметы и обычаи. Сегодня, 7 апреля, христиане Восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православном календаре. В этом году Благовещение совпало с Великой субботой накануне Пасхи, которую будут праздновать 8 апреля. Благовещение — двунадесятый праздник, он не переходящий и празднуется ежегодно в один и тот же самый день, отмечается еще с III века и посвящено событию, описанному в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира.

Берегитесь, девушки. Сегодня в Украине празднуют Поливальный понедельник. В Украине сегодня, 9 апреля, отмечают Поливальный понедельник (обливной, волочильный). Это народно-православный праздник, который символизирует духовное весеннее очищение. По традиции Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Праздник открывает Светлую (или Пасхальную) неделю, где каждый день — еще со славянских времен — имел свое название: понедельник — поливальный, вторник — купалища, среда — хороводница, Навский четверг, пятница — прощеная, суббота — хороводницы, воскресенье — поминальное.

Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве. Сегодня ночью около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили игорное заведение в Киеве. Об этом сообщается на странице группы «Киев оперативный». В частности, как сообщается, на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении «Золотая Подкова». Когда злоумышленники покидали заведение, они решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой и сейф с деньгами. Нападавшие скрылись до приезда полиции.

Стал известен неутешительный прогноз по росту цен на коммунальные услуги. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует стабильный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 2021 года. По подсчетам чиновников, цены на коммуналку будут дорожать каждый год на разные виды услуг от 10 до 22%. Как сообщает макроэкономический прогноз МЭРТ, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Кличко рассказал, сколько будет стоить неправильная парковка в Киеве. Столичные власти скоро получат возможность штрафовать водителей и эвакуировать авто, оставленные в местах, где парковка запрещена. Об этом в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. «О парковках. Проблема действительно есть, и она достаточно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов, потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве — Паркхаус, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят где угодно: на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть», — заявил городской голова Виталий Кличко в интервью «Радио НВ», напомнив, что на данный момент у власти нет полномочий штрафовать нарушителей.

СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун. Опубликовано видео, на котором можно наблюдать, как и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в Вишневом. По данным СМИ, это одна из коррупционных историй из «аквариума Холодницкого», в которой фигурируют не менее 5 человек. Чиновница еще зимой сообщила, что помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев предлагал ей взятку в виде квартиры прямо в ее кабинете.

УПЛ: «Шахтер» сохраняет преимущество над «Динамо» перед очным матчем. Сегодня, 7 апреля, в Украине состоялись матчи 26-го тура футбольной Премьер-лиги. Перед очной встречей отставание «Динамо» от «Шахтера» по-прежнему составляет 6 очков. Киевляне на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» принимали луганскую «Зарю», которая по разным причинам не смогла задействовать сразу 7 ведущих игроков. И вполне прогнозируемо хозяева поля со стартовых минут прочно завладели инициативой, и уже на 13-й минуте Никита Бурда после навеса с углового отправил мяч в сетку ворот Лунина.

Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, — СМИ. В Сети появилось видео с колонной российской техники, идущей к границе с Украиной. Видео опубликовала журналистка «Голоса Америки» Фатима Тлисова. По ее словам, видео снято 7 апреля 2018 года в с. Петровка Ростовской области, возле границы Украины. «Транспортные средства — это БМД, каждая из которых способна перевозить 3 членов экипажа и 5 десантников», — написала Тлисова.

Сурков назвал Россию страной-полукровкой. По мнению помощника президента РФ Владислава Суркова, России предстоят несколько сотен лет геополитического одиночества. По мнению политика, Россия является страной-полукровкой. Как написал Сурков, «14-й год памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано». «Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, .... — завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с „хорошей семьей“ европейских народов», — пишет Сурков.

Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор. Идущий в Украину балкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Причиной происшествия стала неисправность рулевого оборудования. 225-метровый балкер Vitaspirit врезался в прибрежный особняк около 16.00 7 апреля. Судно направлялось из Египта в Украину. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое. Между городами Найроби и Нарок в Кении появилась огромная трещина. По мнению специалистов, со временем она расползется по всему континенту и разделит Африку надвое. На видео, которое разместило на своем канале в YouTube издание Daily Nation, видна трещина, которая тянется на несколько километров. Ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров.