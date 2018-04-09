Сурков назвал Россию страной-полукровкой

По мнению помощника президента РФ Владислава Суркова, России предстоят несколько сотен лет геополитического одиночества. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению политика, Россия является страной-полукровкой.

Как написал Сурков в своей статье «Одиночество полукровки» для журнала «Россия в глобальной политике», «14-й год памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано». «Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, .... — завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с „хорошей семьей“ европейских народов», — пишет Сурков, сообщает «Украинская правда».

«Наконец, решено было ... заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось неизбежным. При внешнем подобии русской и европейской культурных моделей, у них несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано... Россия это западно-восточная страна-полукровка», — уверен помощник Путина.

По его словам, с этого года и далее «простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества».

По мнению Суркова, одиночество не означает полную изоляцию, но и безграничная открытость также невозможна. «Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать. ... Только уже без ложных целей и самоотрицания. Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: «Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?!», — подытожил помощник президента РФ.