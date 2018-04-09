Трамп разозлился из-за химической атаки в Сирии и назвал Асада животным

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии. Как выяснили журналисты «Фразы», американского лидера поддержал французский коллега Эммануэль Макрон.

«Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада. Они заплатят большую цену. Немедленно откройте территорию для медицинской помощи и проверки. Еще одна гуманитарная катастрофа безо всяких причин. Больные!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он констатировал, что в «бессмысленной» химической атаке в Сирии погибло много людей, в том числе женщин и детей. «Место преступления заблокировано и окружено сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира, — пишет американский лидер. — Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, сирийская катастрофа уже давно закончилась бы. Животное Асад был бы историей».

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии. «Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте», — говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Главы государств сошлись во мнении, что виновные в атаке должны быть установлены. Также они договорились о том, что их страны будут действовать сообща во время двух заседаний Совета Безопасности ООН. Трамп и Макрон решили быть на постоянной связи в течение ближайших двух суток.

Трамп и Макрон скоординировали свои действия и инициативы в рамках Совета Безопасности ООН, который проведет заседание по химатаке в Сирии в понедельник, 9 апреля в Нью-Йорке.

Между тем, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что именно последние заявления президента США Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану, сообщает «Украинская правда». «Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей , на этот раз в Думе», — заявил Маккейн.

«Преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его непрерывная военная кампаия против народа Сирии убила более полумиллиона человек и 11 миллионов — сделала беженцами», — отметил он.

«Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления», — заключил сенатор.

Как сообщала «Фраза», 7 апреля 2018 года по меньшей мере 75 человек погибли в Сирии в ходе предполагаемой химической атаки на Думу — последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.