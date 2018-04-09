Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Берегитесь, девушки. Сегодня в Украине празднуют Поливальный понедельник

Берегитесь, девушки. Сегодня в Украине празднуют Поливальный понедельник

В Украине сегодня, 9 апреля, отмечают Поливальный понедельник (обливной, волочильный). Как выяснили журналисты «Фразы», это народно-православный праздник, который символизирует духовное весеннее очищение.

Как сообщает «112 Украина», по традиции Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Праздник открывает Светлую (или Пасхальную) неделю, где каждый день — еще со славянских времен — имел свое название: понедельник — поливальный, вторник — купалища, среда — хороводница, Навский четверг, пятница — прощеная, суббота — хороводницы, воскресенье — поминальное.

В Киевской Руси Обливной понедельник праздновали три дня (Волочильники). За этот период надо было облить «все и всех». В Волочильники, кроме ритуального обхода односельчан в первый день Пасхи, парни-обливальники ходили по тем домам, где жили девушки.

В Поливальный понедельник обливали преимущественно незамужних девушек — это делали их кавалеры как проявление симпатии и скрытой любви. Иногда девушки откупались от парней писанками, чтобы те их не обливали. Остаться же девушке сухой в Обливальный понедельник считалось позором. Если же девушка приходила домой совершенно мокрой, ее родители радовались, так как появлялась надежда на свадьбу, а значит, надо было готовить приданое.

Наши предки в этот день окунались в водоемы, обливали домашних животных и ценные вещи. Они верили, что такие ритуалы принесут богатство и удачу. Облить водой женщину означало «очистить ее», а незамужнюю девушку — «наделить еще большей красотой и здоровьем».

Также вполне приемлемым было поливать всех без исключения прохожих. В некоторых регионах обливание длилось три дня: в первый день парни обливали девушек, во второй — наоборот, на третий — вместе.

Обливали водой также скот и птицу, пчел с ульями, пастухов и лошадей перед началом полевых работ. Считалось, что если облить в этот день хозяйку, то ее корова будет давать больше молока.

В некоторых регионах Украины существует обычай, что дети идут к крестным родителям, а те готовят для них подарки. В других все происходит наоборот: крестные посещают своих крестников и приносят им гостинцы.

В целом Поливальный понедельник в разных городах празднуют по-своему (и все-таки преимущественно в западных областях). Со временем этот праздник стал одним из любимейших среди молодежи. Возле водоемов порой разворачиваются настоящие баталии. Несмотря на то, что этот день не всегда бывает теплым, под воду попадают как сами поливальщики, так и случайные прохожие (в этом и веселье).

Традиционно сложилось, что больше всего любят отмечать Поливальный понедельник жители Львова. Так сегодня на площади Рынок с 12:00 до 15:00 будет проходить «поливка».

Стоит отметить, что электротранспорт на площади не будет курсировать, а за самим процессом будут следить правоохранители. В празднике смогут принять участие все желающие львовяне и гости города, воду можно будет черпать из специально смонтированных установок. Обычно при таких действах используется до 20 кубических метров питьевой воды.

Со временем языческая традиция трансформировалась в христианскую. Однако символизм праздника — очищение, радость весны и пробуждение природы — остался неизменным.

Как сообщала «Фраза», 8 апреля 2018 года православные христиане празднуют день Светлого Христова Воскресения.

В пасхальных богослужениях приняли участие более 6,8 млн верующих.

Тэги: праздник, общество, вода

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

09.04.18 09:16

Предвыборное «бла-бла» на тему нацединства

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 7-9 апреля 2018 года

Главные новости за 7-9 апреля 2018 года
09.04.18 18:59
139
Последние новости
09.04.18 18:59

Главные новости за 7-9 апреля 2018 года
09.04.18 18:28

Сурков назвал Россию страной-полукровкой
09.04.18 15:18

В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
09.04.18 14:13

Трамп разозлился из-за химической атаки в Сирии и назвал Асада животным
09.04.18 13:38

Берегитесь, девушки. Сегодня в Украине празднуют Поливальный понедельник
09.04.18 13:32

Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
09.04.18 11:03

Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
09.04.18 10:23

В суровом Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт. СМИ грешат на грузин
08.04.18 18:06

Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
08.04.18 17:40

Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху

Интервью

06.04.18 09:05

Максим Побокин: Надежда Савченко - инструмент

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов