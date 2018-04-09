В суровом Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт. СМИ грешат на грузин

В субботу, 8 апреля, в Николаевском следственном изоляторе несколько десятков заключенных после прогулки отказались зайти в камеры. Как выяснили журналисты «Фразы», в дежурной части Николаевского СИЗО утверждают, что ситуация находится под контролем.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на администрацию учреждения, «ситуация контролируется, с подозреваемыми ведутся переговоры. Никаких бунтов или погромов пока не зафиксировано».

Позже пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что сейчас ситуация на территории СИЗО спокойная. По его словам, утром в воскресенье около 20 заключенных отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО, однако после переговоров инцидент был исчерпан.

Никаких спецсредств при этом не применялось, подчеркнул Маслак.

Между тем, как сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в пенитенциарной службе, около 50 человек вышли на прогулку, а после отведенного на это времени отказались возвращаться в камеры. Более того, некоторые заключенные вернулись в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как говорит источник издания, организовал бунт гражданин Грузии Артур Саядов, которого подозревают в совершении ряда краж.

Как сообщается, ряд подозреваемых нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО уже в течение двух недель. Руководство изолятора из-за этого призвало женскую часть коллектива пока не выходить на работу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области изданию подтвердили информацию о том, что на линию «102» из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры Патрульная полиция и Нацгвардия дежурит возле изолятора, во избежание вероятных попыток подозреваемых скрыться с территории СИЗО. Пока информации о раненых и пострадавших нет.

Известно, что администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков, так как эти действия должны быть согласованы с Министерством юстиции, которое курирует пенитенциарную службу.

Как сообщала «Фраза», в августе 2008 года в Прилуцкой исправительной колонии для несовершеннолетних на Черниговщине заключенные побили двух контролеров. Причиной бунта назвали недоразумение между младшими узниками и осужденными старшего возраста.

Осенью 2012 года стало известно, что в Одессе разгорелся скандал вокруг женской исправительной колонии № 74 — в СМИ просочились сведения о том, что 11 заключенных вскрыли себе вены. К счастью, никто не погиб.

В январе 2013 года заключенные херсонского СИЗО отказались принимать пищу и потребовали встречи с прокурором. Таким образом они протестовали против условий содержания в учреждении.

Летом 2016 года вспыхнул бунт в одной из исправительных колоний Кировограда. По словам главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, заключенные три дня нападали на работников, забирали ключи, спецсредства и выламывали двери.

В Государственной пенитенциарной службе Украины тогда же эту информацию опровергли.