Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В суровом Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт. СМИ грешат на грузин

В суровом Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт. СМИ грешат на грузин

В субботу, 8 апреля, в Николаевском следственном изоляторе несколько десятков заключенных после прогулки отказались зайти в камеры. Как выяснили журналисты «Фразы», в дежурной части Николаевского СИЗО утверждают, что ситуация находится под контролем.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на администрацию учреждения, «ситуация контролируется, с подозреваемыми ведутся переговоры. Никаких бунтов или погромов пока не зафиксировано».

Позже пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что сейчас ситуация на территории СИЗО спокойная. По его словам, утром в воскресенье около 20 заключенных отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО, однако после переговоров инцидент был исчерпан.

Никаких спецсредств при этом не применялось, подчеркнул Маслак.

Между тем, как сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в пенитенциарной службе, около 50 человек вышли на прогулку, а после отведенного на это времени отказались возвращаться в камеры. Более того, некоторые заключенные вернулись в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как говорит источник издания, организовал бунт гражданин Грузии Артур Саядов, которого подозревают в совершении ряда краж.

Как сообщается, ряд подозреваемых нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО уже в течение двух недель. Руководство изолятора из-за этого призвало женскую часть коллектива пока не выходить на работу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области изданию подтвердили информацию о том, что на линию «102» из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры Патрульная полиция и Нацгвардия дежурит возле изолятора, во избежание вероятных попыток подозреваемых скрыться с территории СИЗО. Пока информации о раненых и пострадавших нет.

Известно, что администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков, так как эти действия должны быть согласованы с Министерством юстиции, которое курирует пенитенциарную службу.

Как сообщала «Фраза», в августе 2008 года в Прилуцкой исправительной колонии для несовершеннолетних на Черниговщине заключенные побили двух контролеров. Причиной бунта назвали недоразумение между младшими узниками и осужденными старшего возраста.

Осенью 2012 года стало известно, что в Одессе разгорелся скандал вокруг женской исправительной колонии № 74 — в СМИ просочились сведения о том, что 11 заключенных вскрыли себе вены. К счастью, никто не погиб.

В январе 2013 года заключенные херсонского СИЗО отказались принимать пищу и потребовали встречи с прокурором. Таким образом они протестовали против условий содержания в учреждении.

Летом 2016 года вспыхнул бунт в одной из исправительных колоний Кировограда. По словам главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, заключенные три дня нападали на работников, забирали ключи, спецсредства и выламывали двери.

В Государственной пенитенциарной службе Украины тогда же эту информацию опровергли.

Тэги: бунт, Николаев, СИЗО, криминал

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

09.04.18 09:16

Предвыборное «бла-бла» на тему нацединства

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи
08.04.18 11:02
1912
Последние новости
09.04.18 11:03

Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
09.04.18 10:23

В суровом Николаеве заключенные в СИЗО устроили бунт. СМИ грешат на грузин
08.04.18 18:06

Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
08.04.18 17:40

Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
08.04.18 16:29

На пожаре в небоскребе президента США погиб мужчина
08.04.18 16:17

В пасхальных богослужениях приняли участие без малого 7 млн украинцев
08.04.18 14:45

Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
08.04.18 13:26

В Кривом Роге открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы. На месте, где раньше стоял Ленин
08.04.18 12:08

На Киевщине пьяный солдат с товарищем поиздевались над пенсионеркой и сняли это все на камеру
08.04.18 11:02

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи

Интервью

06.04.18 09:05

Максим Побокин: Надежда Савченко - инструмент

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун
СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов