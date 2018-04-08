На пожаре в небоскребе президента США погиб мужчина

В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар,. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой происшествия стал пожилой житель квартиры, где было зафиксировано возгорание.
Как сообщает пресс-служба полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter, пожар возник на 50 этаже здания. Ему был присвоен 4 уровень тревоги. В процессе ликвидации пострадали 4 пожарных.
Как сообщает NBC со ссылкой на полицию, в результате пожара погиб житель квартиры, где началось возгорание. Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что ему было 67 лет и его объявили погибшим после того, как он был доставлен в больницу.
Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал ситуацию, сообщив, что пожар был очень ограниченным и уже потушен. Он объяснил это тем, что здание хорошо построено. Трамп также поблагодарил пожарников за службу.
Как сообщала «Фраза», 14 июня 2017 года на западе Лондона произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в котором могло находиться до 600 человек.