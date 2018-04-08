На пожаре в небоскребе президента США погиб мужчина

В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар,. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой происшествия стал пожилой житель квартиры, где было зафиксировано возгорание.

Как сообщает пресс-служба полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter, пожар возник на 50 этаже здания. Ему был присвоен 4 уровень тревоги. В процессе ликвидации пострадали 4 пожарных.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf — FDNY (@FDNY) 7 апреля 2018 г.

Как сообщает NBC со ссылкой на полицию, в результате пожара погиб житель квартиры, где началось возгорание. Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что ему было 67 лет и его объявили погибшим после того, как он был доставлен в больницу.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал ситуацию, сообщив, что пожар был очень ограниченным и уже потушен. Он объяснил это тем, что здание хорошо построено. Трамп также поблагодарил пожарников за службу.

Как сообщала «Фраза», 14 июня 2017 года на западе Лондона произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в котором могло находиться до 600 человек.