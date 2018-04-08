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В пасхальных богослужениях приняли участие без малого 7 млн украинцев

В пасхальных богослужениях приняли участие без малого 7 млн украинцев

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, участие в богослужениях приняли более 6,8 млн верующих. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, во всех регионах государства в ночь на 8 апреля состоялись пасхальные богослужения в более чем 13,4 тыс. культовых сооружений. Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн. человек), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

«Благодаря принятым правоохранителями мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено», — заключили в полиции.

Как сообщала «Фраза», сегодня православные христиане празднуют день Светлого Христова Воскресения.

Тэги: общество, богослужение, Пасха, ночь, порядок, Национальная полиция Украины

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