В Кривом Роге открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы. На месте, где раньше стоял Ленин

В Кривом Роге возле Покровского райисполкома накануне Пасхи открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы на постаменте, где раньше стоял Ленин. Как выяснили журналисты «Фразы», На этом месте ранее стоял монумент Ленина.

Как сообщает ТСН, высота всего памятника составляет 8 метров, самой скульптуры — около 5 метров. Ее отлили из бронзы.

Открыли и освятили памятник на Благовещение.

Скульптором выступил мастер из Кривого Рога Владимир Токарь. Он также является автором первого в Украине памятника украинским бойцам, погибшим во время боевых действий на Донбассе, который открыли в Кривом Роге в марте 2016 года.

Известно, что в этом году в Кривом Роге откроют еще два памятника — Петру Калнышевскому и Владимиру Великому.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 8 апреля, православные христиане празднуют день Светлого Христова Воскресения.

Накануне также православные отпраздновали один из главных праздников в церковном календаре — Благовещение Пресвятой Богородицы.