На Киевщине пьяный солдат с товарищем поиздевались над пенсионеркой и сняли это все на камеру

В Киевской области 26-летний солдат Вооруженных сил Украины вместе с товарищем запугивали пенсионерку и снимали это на камеру мобильного телефона, вынуждая ее отдать долг за внука. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В частности, как сообщается, будучи нетрезвыми, молодые люди самовольно проникли в дом 71-летней женщины, используя удостоверение участника боевых действий. «Они начали „обыск“ жилья и якобы обнаружили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона. Это в дальнейшем и стало главным доказательством их произвола», — сообщают в полиции.

Как выяснилось, запугивая пенсионерку, злоумышленники хотели заставить ее отдать долг за внука. Незваные гости открывали шкафы и ящики. На просьбу пенсионерки прекратить противоправные действия не реагировали. Опомнились парни только тогда, когда женщина пыталась обратиться в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Санкция статья предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

Решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года в одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области в собственном доме нашли мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами, синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания. У 79-летнего мужчины был также диагностирован перелом челюсти, ему оторвали палец. Местные СМИ сообщают, что из дома украли 400 долларов.