«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи

Сегодня православные христиане празднуют день Светлого Христова Воскресения. Как выяснили журналисты «Фразы», слово «Пасха», символизирующее главное событие года для христиан и самый большой христианский праздник, пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление».

Согласно Новому завету, Спаситель воскрес на третий день после смерти на Кресте во имя искупления человеческих грехов. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного Иисусом Христом.

Вера в Воскресение лежит в основе христианства. По словам святого апостола Павла, «если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна».

О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла к гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели там юношу в белой одежде, который возвестил им, что Иисус воскрес.

После Пасхального богослужения верующие разговляются (прекращают пост) освященными накануне пасхой и пасхальными яйцами. В Пасху принято готовить много угощений, чтобы каждый, кто пришел в дом, знакомый или незнакомый, был накормлен.

Как сообщает УНИАН, по преданию, обычай красить яйца связан с именем святой Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиберию белое яйцо со словами: «Христос воскресе!». «Не верю, — ответил император, — это невозможно так же, как не может белое яйцо в твоей руке стать красным». И в тот же миг яйцо изменило свой цвет.

Со дня Пасхи и до праздника Вознесения Господня, который празднуется на сороковой день после Пасхи, верующие приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе! — Воистину воскресе!».

Как сообщает РБК-Украина, дата Пасхи ежегодно меняется, но вычисляется всегда по одному правилу: это воскресенье после первого полнолуния, которое произошло после дня весеннего раводенствия. Согласно библейским писаниям, именно в этот день Иисус Христос воскрес после казни. При этом дата Пасхи у православных и католиков, как правило, не совпадают. Так, в этом году католики уже отметили праздник 1 апреля.

Традиции Пасхи передаются из поколения в поколение, многие из них соблюдаются и в наше время. Великое воскресенье символизирует очищение души и избавление от грехов, поэтому встречать его нужно со светлыми помыслами, чистым не только физически, но и духовно. Для этого верующие соблюдают пасхальный пост, который длится 6 недель до самого утра Воскресения Христова. На этот период налагается запрет на развлечения, соблюдаются строгие ограничения в рационе питания.

Пасху принято проводить в кругу близких людей. За праздничный стол садятся сразу после службы. Во время пасхального завтрака едят освященные куличи, творожную паску, яйца и пьют красное вино.

Пасха — праздник духовного очищения, поэтому в этот день нельзя ссориться и ругаться. Все обиды следует простить и забыть. В Пасху нельзя скупиться. В праздничный день после церковной службы следует помочь нуждающимся.

Есть и пить на Пасху нужно в меру. Церковью не рекомендуется употреблять крепкие спиртные напитки, лучше отдать предпочтение красному вину.

Не стоит заниматься домашними делами, работой на земле, уборкой.

На Пасху не проводятся венчания. Кладбище также не рекомендуют посещать в день Воскресения Христового. Помянуть умерших нужно в Радоницу (через неделю после праздника).

Пасхальные угощения — любимые лакомства и взрослых, и детей. Традиционно, в праздничную корзину кладут сдобные куличи, творожную пасху, яйца, мясные деликатесы (сало, буженину, колбасу).

По народной примете, скорлупу от пасхальных яиц выбрасывать нельзя. Как и другие остатки с праздничного стола, ее нужно закопать в земле или сжечь, чтобы благополучие не покидало дом весь год.

По народным наблюдениям, в Пасху можно предсказать погоду, урожай, будет ли год удачным, и не подведет ли здоровье. Несколько пасхальных примет:

— Если рассвет Воскресения Христова встретить бодро — год будет успешным.

— Снятся умершие родственники в ночь перед Пасхой — к крепкому здоровью.

— Если свеча во время крестного хода не потухнет — к счастью.

— Слышать стук дятла в пасхальный день — к новоселью в этом году.

— Звезды ярко светят в ночь перед Пасхой, и если к празднику весь снег растаял — к хорошему урожаю.

— Хорошая погода на Пасху — к жаркому лету, облачное небо — к летней засухе. Если в день Христова Воскресения гремит гром — осень будет сухой.

Как сообщала «Фраза», в Великую Субботу 7 апреля 2018 года в храме Гроба Господня в Иерусалиме традиционно сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся. Вечером он был доставлен в Киев.