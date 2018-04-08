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УПЛ: «Шахтер» сохраняет преимущество над «Динамо» перед очным матчем

УПЛ: «Шахтер» сохраняет преимущество над «Динамо» перед очным матчем

Сегодня, 7 апреля, в Украине состоялись матчи 26-го тура футбольной Премьер-лиги. Как передает корреспондент «Фразы», перед очной встречей отставание «Динамо» от «Шахтера» по-прежнему составляет 6 очков.

Киевляне на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» принимали луганскую «Зарю», которая по разным причинам не смогла задействовать сразу 7 ведущих игроков. И вполне прогнозируемо хозяева поля со стартовых минут прочно завладели инициативой, и уже на 13-й минуте Никита Бурда после навеса с углового отправил мяч в сетку ворот Лунина.

Едва началась вторая половина встречи, как Вербич красивым ударом с лету удвоил преимущество своей команды (правда, словенец был в явном офсайде), а еще через несколько минут Беседин сделал счет 3:0. Точку в матче за две минуты до финального свистка поставил Виктор Циганков — уверенная победа «Динамо» со счетом 4:0.

Донецкий «Шахтер» во Львове играл с ровенским «Вересом». Подопечные Паулу Фонсеки в непростом поединке смогли одержать победу. В середине первого тайма Тайсон, ворвавшись в штрафную площадку хозяев поля, пробил мимо вышедшего голкипера, открыв счет, а за двенадцать минут до конца матча Давид Хочолава вколотил мяч в сетку ворот после навеса с углового — победа «горняков» 2:0.

Результаты других матчей:

«Черноморец» (Одесса) — «Олимпик» (Донецк) — 3:1;

«Александрия» — «Сталь» (Каменское) — 2:0;

«Ворскла» (Полтава) — «Мауриполь» — 1:0.

Львовские «Карпаты» примет кропивницкую «Зирку» в понедельник, 9 апреля.

После сыгранных матчей «Шахтер» занимает первое место, имея в своем активе 63 очка, «Динамо» идет вторым — 57 очков, а на третьем месте находится «Ворскла» с 41 очком в активе.

В следующем туре центральный матч состоится в Харькове, где «Шахтер» примет «Динамо».

Ранее «Фраза» сообщала, что в 25-м туре «Динамо» на выезде вырвало победу у «Мариуполя» со счетом 3:2, а «Шахтер» в «Харькове» обыграл «Зарю» — 3:0.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, ФК Шахтер, Львов, футбол, спорт, ФК Заря

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