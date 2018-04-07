В Германии псих на фургоне въехал в толпу отдыхающих и застрелился

В результате наезда автомобиля на толпу людей в центре немецкого Мюнстера погибли три человека. Как выяснили журналисты «Фразы», один из них — водитель фургона, совершившего наезд.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, в результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, но затем полиция скорректировала данные.

Полиция пока не квалифицирует произошедшее как теракт и не ищет других подозреваемых, кроме водителя, который после содеянного застрелился.

Между тем, по некоторым данным, внутри автомобиля был обнаружен подозрительный предмет, из-за чего перекрыта значительная часть центра города.

Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел неподалеку от популярного бара в центре города. Судя по снимкам с предполагаемого места ЧП, которые появляются в соцсетях, фургон врезался в людей, сидевших на стульях около заведения.

Известно также, что в субботу в центре города была запланирована демонстрация курдов, из-за случившегося ее отменили.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на своей странице в Twitter сообщил, что полиция Мюнстера пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung, за рулем грузовика, который совершил наезд на толпу в Мюнстере, находился мужчина с психическими отклонениями. Ему было 49 лет. После наезда на пешеходов он покончил с собой. В настоящее время представители местной полиции проводят обыск в его доме.

Издание подчеркивает, что скорее всего речь не идет о теракте.

Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидицу происшедшего по имени Элей, горожане находятся в шоке. «Очень много было людей в кафе, на улице все сидели», — рассказала она. По словам Элей, ей удалось подойти к месту ЧП. «Там стояло много машин скорой помощи...полиция попросила отойти от места происшествия: они расследование начали», — добавила она.

Как сообщала «Фраза», 19 декабря 2016 года в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, которая расположена недалеко от церкви Гедехтнискирхе. Изначально сообщалось, что в результате наезда погибли 9 человек, еще, по меньшей мере, 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГИЛ.

8 января 2017 года в Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей на набережной. В результате теракта погибли четыре человека, 15 человек получилим ранения.

В апреле 2017 года в столице Швеции Стокгольме на улице Дроттнинггата грузовик въехал в толпупрохожих. Жертвами наезда стали три человека.

19 июня 2017 года в Лондоне на улице Севен Систерс фургон совершил наезд на толпу людей.После того, как фургон наехал на людей, из него выскочил мужчина с ножом и бросился на прохожих.

В сентябре того же года на Манхэттене в Нью-Йорке неизвестный за рулем грузовика въехал в толпу пешеходов.