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Издательство Федорова напечатало доптираж «Суки»

Издательство Федорова напечатало доптираж «Суки»

По просьбам читателей издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило дополнительный тираж книги Алексея Курилко «Сука, или Враг по крови». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии «TEXTUM @RANEUM».

О книге: «Влиться в ряды советских тружеников или рискнуть и пренебречь законом, надолго обеспечив своё существование? Пойти на фронт или отбывать срок в зоне, вдали от большой войны? Умереть или остаться в живых, заплатив за жизнь почти неподъёмную цену? Главный персонаж новой повести Алексея Курилко „Сука, или враг по крови“ постоянно находится перед выбором. А он не так и разнообразен, выбор, в государстве победившего социализма, в период конца 30-х — середины 40-х годов».

Тэги: культура

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