Издательство Федорова напечатало доптираж «Суки»

По просьбам читателей издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило дополнительный тираж книги Алексея Курилко «Сука, или Враг по крови». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии «TEXTUM @RANEUM».

О книге: «Влиться в ряды советских тружеников или рискнуть и пренебречь законом, надолго обеспечив своё существование? Пойти на фронт или отбывать срок в зоне, вдали от большой войны? Умереть или остаться в живых, заплатив за жизнь почти неподъёмную цену? Главный персонаж новой повести Алексея Курилко „Сука, или враг по крови“ постоянно находится перед выбором. А он не так и разнообразен, выбор, в государстве победившего социализма, в период конца 30-х — середины 40-х годов».