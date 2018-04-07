В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Через несколько часов встречайте его в Киеве

Сегодня, в Великую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме традиционно сошел Благодатный огонь. Как выяснили журналисты «Фразы», патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся.

Как сообщает УНИАН, в храме присутствовали одновременно около девяти тысяч людей, которые произносили молитвы на разных языках. Кроме того верующие приветствовали друг друга восклицаниями «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» и передавали огонь всем, кто находился в храме.

Среди них была и украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем). «Через несколько часов после чуда схождения Благодатного огня, он попадет в Украину. И все, кто приходит за ним, имеют возможность приобщиться к празднованию Святой Пасхи у гроба Господня. Молясь перед Благодатным огнем, освящая себя им, каждый может ощутить сопричастность празднованию Воскресения Христова на Святой земле — где Гроб Господень, Голгофа, где пролита кровь Христа Спасителя, и мы с упованием и с верой молимся, чтобы получить духовное подкрепление и нести свой жизненный крест», — рассказал митрополит Антоний, отметив, что на встрече с украинской делегацией, которая состоялась накануне, Патриарх Иерусалимский Феофил III сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Господним, который «источает духовную силу благодаря молитвам верующих».

«Патриарх сравнил духовную жизнь Украины с Гробом Христа Спасителя. Он сказал, что в Иерусалиме присутствует пустой Гроб, где воссиял свет Воскресения. А Украина благословлена многими могилами, которые наполнены святыми. Патриарх сказал, что Украина — этот тот духовный свет и благоухание, которое источает наш украинский народ», — сказал владыка Антоний.

Благодатный огонь доставят в Киев сегодня около 20 часов официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в аэропорту «Борисполь».

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23 часов.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2018 года священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в храме Гроба Господня заявил, что он трижды присутствовал в кувуклии храма при зажигании огня и якобы видел, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. При этом его тут же уличил во лжи представитель греческой церкви.

Благодатный огонь (в греческой и армянской традиции Святой Свет) — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В настоящее время церемонию проводят священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.

Согласно поверью, чудесный, не обжигающий огонь «сходит с неба» в руки греческого патриарха, и тот, вместе с патриархом армянской церкви, раздает его собравшимся вокруг храма верующим, из-за чего это событие собирает множество паломников со всего мира. Впоследствии благодатный огонь специальными авиарейсами доставляют в разные страны, включая и Украину.

Отметим, что сомнения относительно чудесности схождения огня на сегодняшний день есть, как у ученых, которые предлагают различные варианты объяснения этого явления, так и у священнослужителей. В частности, Армянская апостольская церковь, представители которой всегда непосредственно участвовали в церемонии Святого Света официально отвергает представления о Благодатном огне, распространенные в греко-православных церквях. Отрицается чудесное происхождение огня и его сверхъестественные свойства.

Чудесный характер схождения Благодатного огня не признает также и католическая церковь.