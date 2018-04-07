В жутком ДТП погибли 14 канадских хоккеистов

Автобус с хоккеистами молодежной команды Humboldt Broncos попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Канады. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция провинции Саскачеван на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, пассажирский автобус с хоккеистами столкнулся с грузовиком с полуприцепом. «Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем», — заявили в жандармерии, подчеркнув, что на данный момент для полицейских первоочередной является проведение спасательных работ.

В полиции также поблагодарили всех причастных к оказанию помощи пострадавшим и сообщают о месте сбора их родных и близких.

По данным ВВС, в результате происшествия погибли 14 человек, еще 14 получили травмы, состояние троих пострадавших оценивается как критическое. Всего в автобусе было 28 человек.

Как сообщает National Post, президент клуба Кевин Гаринджер прокомментировал случившееся, отметив, что члены Broncos пребывают в шоке и пытаются справиться с невероятной потерей.

Ведется расследование.

Юниорская хоккейная команда Humboldt Broncos, которая играет в юношеской хоккейной лиге Саскачевана, ехала на плей-офф против Nipawin Hawks. В ее командном списке показаны игроки в возрасте от 16 до 21 года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования тем, кого коснулась эта трагедия.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2016 года в Колумбии разбился самолет с футболистами бразильской команды «Шапекоэнсе», которые направлялись на финальный матч Южноамериканского кубка. На борту самолета находился 81 человек, большинство — футболисты и работники бразильского клуба. Выжили 13 человек.