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Интернет подвергся крупнейшей кибератаке. Возможно, из России

Интернет подвергся крупнейшей кибератаке. Возможно, из России

Интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны из-за масштабной хакерской атаки на сетевое оборудование Cisco. Как выяснили журналисты «Фразы», хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install и организовали при помощи ботнета мощную атаку, в ходе которой адреса сканируются на наличие уязвимости в Cisco IOS, позволяющей удаленно выполнять команды на устройствах Cisco..

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на российскую компанию в сфере кибербезопасности Solar Security, жертвами атаки уже стали несколько крупных провайдеров. По этой же причине вечером 6 апреля некоторое время был недоступен Twitter.

Утверждается, что Cisco уже выпустила патчи для обнаруженной уязвимости.

Между тем, по данным исследовательской группы Cisco Talos Intelligence, за атакой может стоять связанная с российскими властями группировка Dragonfly. Компания не исключает взломов американских федеральных ведомств, в том числе энергетических и военных.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», хакеры атакуют коммутаторы Cisco. «Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание „Do not mess with our elections“ („Не вмешивайтесь в наши выборы“)»«, — говорится в сообщении «Касперского». Однако какая группировка стоит за этим, российские специалисты не говорят.

При этом у «Касперского» отметили, что атаке подвергаются целые дата-центры, из-за чего оказываются недоступны многие известные интернет-ресурсы, преимущественно в российском сегменте. Специалисты компании предполагают, что масштабы взлома «могут быть очень серьезными».

Cisco — американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий. Изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами.

Как сообщала «Фраза», в мае 2017 года СМИ сообщили о том, что российские хакеры в течение двух лет совершали кибератаки на энергетические системы балтийских стран и Украины.

В октябре 2017 года смартфоны военных, находившихся на базах НАТО в Эстонии, Латвии и Польше, подверглись хакерской атаке. Военные подозревают, что атаки производили российские хакеры.

8 февраля 2018 года стало известно, что российские кибершпионы пытались получить доступ к военным технологиям США.

Напомним, 18 октября 2016 года США официально обвинили Россиюв организации ряда кибератак на Демократическую партию во время избирательной кампании.

1 ноября стало известно, что следователи ФБР в ходе длительного расследования пришли к выводу, что целью взлома серверов было не избрание Трампа президентом, а срыв президентских выборов вообще. Директор ФБР Джеймс Коми выступал против преждевременных обвинений России в намерении вмешаться в предвыборную кампанию в США, однако впоследствии согласился с выводами Национальной разведки США относительно того, что за хакерскими атаками и утечками конфиденциальной информации политического характера «стоят представители иностранного государства».

Избранный президент США Дональд Трамп отказался верить в данные разведки о российском участии в кибератаках.

22 июня 2017 года американские власти официально подтвердили, что российские хакеры атаковалиизбирательные системы почти половины штатов

Тэги: Россия, мир, Интернет, хакер, Cisco, кибератака

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