Кличко рассказал, сколько будет стоить неправильная парковка в Киеве

Столичные власти скоро получат возможность штрафовать водителей и эвакуировать авто, оставленные в местах, где парковка запрещена. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«О парковках. Проблема действительно есть, и она достаточно серьезная. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов, потому что это невыгодно. Те паркоместа, которые есть в Киеве — Паркхаус, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят где угодно: на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть», — заявил городской голова Виталий Кличко в интервью «Радио НВ», напомнив, что на данный момент у власти нет полномочий штрафовать нарушителей.

Однако после того, как президент Украины подписал закон в сфере парковки транспортных средств, который вступит в силе через 5 месяцев, Кличко пообещал «недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком „парковка запрещена“ будет очень дорого». «Мы будем эти авто эвакуировать и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными», — подчеркнул мэр.

Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам автомобилей и забрать эвакуированное транспортное средство со штрафплощадки. Мэр Киева также выразил надежду, что в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.

Как сообщала «Фраза», президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.