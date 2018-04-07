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Не пропустите выставку известной художницы Натальи Корф-Иванюк, посвященную божественному созданию цветов

Не пропустите выставку известной художницы Натальи Корф-Иванюк, посвященную божественному созданию цветов

10 апреля, в пасхальную неделю, в галерее «Белый Свет» киевская художница Наталья Корф-Иванюк представит свою выставку «День Третий» (открытие в 19.00, Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net). Как выяснили журналисты «Фразы», Экспозиция продлится до 25 апреля 2018 года. Вход свободный.

Ведущий образ этой выставки — создание цветов, которое, согласно Ветхому Завету, произошло на третий день от начала существования Вселенной.

Представленные картины были созданы в течение 2017-2018 годов.

Творчеству Натальи Корф-Иванюк присуще философское видение природы и ее восприятия человеком. Уже несколько лет на работах художницы расцветают абстрактные образы растений. Они завораживают яркими цветными пятнами, гармоничной композицией и смелыми линиями.

«Библейский текст можно толковать по-разному — и буквально, и как набор символов и метафор. Цветы ассоциируют с раем, лучшей землей, убежищем души, микрокосмом человека, зафиксированным в пяти крайних точках чувств, подобно пяти лепесткам. Они олицетворяют хрупкость детства, быстротечность жизни. Белые цветы являются символом чистоты и невинности, а красные — символом смерти вместе же они становятся бессмертием и духовным возрождением», — говорится в анонсе выставки.

Тэги: культура

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