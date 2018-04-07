«Интер» будет транслировать схождение благодатного огня и Пасхальное богослужение в Киево-Печерской Лавре. Как выяснили журналисты «Фразы», в субботу, 7 апреля, в 13:00 зрители увидят прямую трансляцию из Иерусалима схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня.

А в 23:00 в эфире «Интера» — прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Сразу после окончания богослужения, 8 апреля в 3:00 смотрите документальный проект собственного производства канала — «Паломничество на Святую землю». Каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» пройдет по земному пути Христа — от Назарета до Голгофы.