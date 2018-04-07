5 правил выбора безопасной и вкусной пасхи

Как должна быть упакована пасха, на что обратить внимание на маркировке и в составе пасхи. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом разобралась журналист программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Вера Босук.

Чтобы купить вкусный и безопасный пасхальный хлеб, надо помнить о следующем:

1. Ищите на пасхе маркировку. Внимательно читайте состав пасхи на этикетке. Важно, чтобы среди ингредиентов теста не было ни одной «Е-шки», в составе качественного изделия должно быть масло, а не маргарин. Если на пасхе нет этикетки, то изделие лучше не покупать.

2. Выбирайте пасху без цветной посыпки. Именно в декоре содержится большинство вредных красителей, в частности Е110, Е124, Е133, которые могут повредить здоровью. Для детей эти добавки очень вредны. Е110 приводит к потере концентрации внимания. Е124, наоборот, приводит к гиперактивности ребенка. Е133 вызывает приступы удушья.

3. Различные по весу изделия могут стоить одинаково. Проверенные Верой Борсук пасхи иногда отличались от заявленного веса на 25%. Изделие всегда можно взвесить на контрольных весах.

4. Покупайте кулич только в упаковке: на открытую выпечку оседают пыль, микробы от нездоровых людей и проч. Журналисты «Интера» увидели пасхи, которые продавались на улице рядом с трассой. О качестве и безопасности таких хлебов говорить не приходится.

5. Обратите внимание на дату производства: не берите пасху, на которых цветная посыпка уже начала таять. Вероятно, выпечку хранили в плохих условиях.

Домашняя пасха, конечно, будет вкуснее и безопаснее, но и дороже — за счет натуральных компонентов. По подсчетам журналистов «Утра с Интером с 7.00 до 10.30», стоимость домашней пасхи в этом году составит около 250 грн.

Рецепт вкусной пасхи от программы «Интера» «Готовим вместе»:

На 2 пасхи нужно

Пшеничная мука — 500 г

Теплая вода — 180 мл

Сухие дрожжи — 1 уп

Сахар — 100 г

Яичный желток — 2 шт

Ванильный сахар — 2 ч.л.

Сливочное масло — 50 г

Йогурт без наполнителей — 150 мл

Цедра лимона — 1 ст.л.

Изюм — 100 г

Сахарная пудра — 2 ст.л.

Соль — 2 щепотки

Приготовить опару для теста: положить в теплую воду дрожжи, половину сахара и смешать. Накрыть и поставить в теплое место на 15 мин.

Отдельно смешать желтки, вторую половину сахара, ванильный сахар, соль, масло, йогурт и цедру лимона. Добавить опару и аккуратно все смешать. Затем добавить муку и вымесить тесто. Накрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа. Вымесить тесто еще раз. Добавить изюм и сахарную пудру. Формы для выпечки смазать маслом и поставить в духовку. Выпекать 45 мин при температуре 175 град. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком.