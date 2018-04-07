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9 тысяч верующих в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня

9 тысяч верующих в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня

В Иерусалиме 9 тысяч людей в храме Гроба Господня ожидают схождения Благодатного огня.Как выяснили журналисты «Фразы», полиции крайне важно обеспечить безопасность всех этих людей.

Пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман рассказал о том, как работают правоохранители на Святой Земле во время пребывания миллионов паломников в Иерусалиме, пишет УНИАН. «Мы присутствуем возле храма Гроба Господня постоянно, обеспечивая соблюдение порядка. В храме и возле храма присутствует очень много людей, которые постоянно находятся в движении, более же всего людей здесь будет в субботу. Иерусалимская полиция работает фактически вся и без выходных, а это более 1000 иерусалимских полицейских, и огромное количество полицейских из других регионов Израиля. Потому что схождение Благодатного огня — это событие международного масштаба, важнейшее событие для всего мира. Естественно Израиль — государство, которое должно обеспечить безопасность людей, которые прибывают из многих стран», — рассказал Михаил Зигерман.

Он также рассказал о том, как полиция будет децствовать в случае обнаружения реальной террористической угрозы. «Если, не дай Бог, террорист сюда проберется, то полицейские будут действовать на поражение. Но самая главная задача — не допустить того, чтобы террорист сюда попал», — сказал представитель полиции. Также он рассказал об обеспечении пожарной безопасности. «По технике безопасности, в храме могут находиться 9 тыс. человек, но не более. Каждый полицейский имеет при себе специальный баллончик, который является противопожарным, и, если мы видим малейшую угрозу распространения огня, обязательно полицейские его применяют. Мы надеемся, что такое важное событие для всего мира и Израиля пройдет спокойно и безопасно, ведь до сих пор все события, которые здесь происходили и происходят сейчас, проходили спокойно и безопасно», — подчеркнул Михаил Зингерман.

«Для нас, полицейских Израиля, главное — чтобы не пострадали люди, поэтому мы сможем допустить в храм только определенное количество людей. На подступах к храму находятся десятки тысяч людей, но запустить всех мы не сможем», — сказал представитель полиции Израиля.

Тэги: мир, культура

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