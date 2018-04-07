Сегодня христиане Восточного обряда празднуют один из главных праздников: приметы и обычаи

Сегодня, 7 апреля, христиане Восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православном календаре. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году Благовещение совпало с Великой субботой накануне Пасхи, которую будут праздновать 8 апреля.

Благовещение — двунадесятый праздник, он не переходящий и празднуется ежегодно в один и тот же самый день, отмечается еще с III века и посвящено событию, описанному в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира.

События Благовещения описано в Евангелии от Луки: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца», — написано в Евангелии.

При этом важно было не просто оповестить Марию о том, что ей выпала участь стать «благословенной между женами», но и получить, согласие стать участницей спасения человечества. И именно в момент произнесения ею слов «Я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему» и произошло чудо непорочного зачатия.

С праздником Благовещения связано множество традиций. В этот день нельзя работать, шить и вязать, забивать скот, шумно веселиться. В этот день постящимся разрешается есть рыбу.

В Украине испокон веков на Благовещенье собирались сельские общины на вече, во время которых решали, кто и когда будет обрабатывать нивы вдовам и сиротам. Существовал обычай, что первую весеннюю пахоту начинали в тех семьях, где не было хозяина. Выполняли эту работу с помощью толоки, то есть коллективно и без оплаты. А еще существовал обычай в этот день выпускать из клеток птиц.

В храмах 7 апреля принято печь и освящать просвиры. В давние времена в каждой семье пекли просвиры по количеству членов семьи. После освящения, дома их съедали натощак. Крошки от освященных просвир добавляли в еду домашним животным и мешали с семенами, тогда и скотина будет здоровой и плодовитой, а урожай — богатым. Сами просвиры обладают целебными свойствами, подобные святой воде, считали люди.

Ранее на Руси на Благовещение выпускали на улицу домашних животных «слушать весну», а незамужние девушки водили возле храма хоровод, который назывался «кривым танцем». Таким образом «звали» весну. После церковной службы разжигали костер, призывали тепло, пели песни.

Еще одной традицией считали «выпускание птиц». Для этого заранее специально ловили любых пернатых, в основном голубей или синиц и сажали их в клетки. На праздник собирались компаниями и выпускали. Эти птицы были как бы посланиями Господу от своих освободителей, несли благие вести.

На Благовещение не рекомендуется что-либо отдавать из дома или одалживать деньги, ведь можно так отдать свое здоровье и благополучие. Нельзя также надевать новую одежду, поскольку долго она впоследствии не прослужит.

Еще один благовещенский обычай — приготовление соли. Каждый член семьи должен положить по горсти соли в мешочек. В Благовещение хозяйка нагревает соль на сковороде. После чего ее можно использовать для лечебных прогреваний, употреблять в пищу при недомоганиях.

Если работать в огородах в светлый праздник нельзя, то освещать семена, которые позже будут высаживать в землю, наоборот — нужно, ведь урожай будет хорошим, потому что считается, что на Благовещение Бог благословляет землю.

По народной примете, «в Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет». В этот день нельзя расчесывать, стричь волосы, делать прически. Суеверие гласит, что расчесываясь на праздник девушка лишается здоровья, красоты и взаимной любви.

Шить, вышивать, вязать на Благовещение нельзя — можно судьбу свою «запутать». Одевать новую одежду в праздничный день не стоит — она порвется или испачкается.

Все приметы Благовещения Пресвятой Богородицы в народе связывали с прогнозом погоды на весну, лето и урожайность года:

— какая погода на Благовещение — такая будет и на Воскресение Христово;

— если утром на Благовещение туман — летом будет хороший урожай;

— дождливо на Благовещение — к хорошей рыбалке и грибной осени;

— ясная погода 7 апреля — к теплому лету;

— если на Благовещение ласточек не видно — весна будет затяжной.