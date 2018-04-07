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В Иерусалиме крестный ход украинцев прошел по дороге Скорби

В Иерусалиме крестный ход украинцев прошел по дороге Скорби

В Иерусалиме верующие Украинской Православной Церкви прошли дороге Скорби многолюдным Крестным ходом с молитвой о мире. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, крестный ход «Дорогой Господу с молитвой за Украину» в этом году возглавляла уникальная икона «Собор новомучеников украинской земли».

Вечером Великого Четверга, когда во всех православных храмах совершается чтение 12 Евангелий Святых Страстей Господних, сотни верующих Украинской Православной Церкви, прибывшие в Иерусалим, прошли последним путем Спасителя.

«Крестный ход вышел из Гефсимании — места, где Господь в молитве провел последние часы перед арестом и Голгофой. Святой Евангелист Лука упоминает, что во время молитвы Христа в Гефсиманском саду явился ему ангел с небес и укрепил Его. Нуждается в укреплении в вере и наш украинский православный народ», — рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Крестный ход украинских верующих ночью вошел в Львиные ворота старого города и направился к храму Гроба Господня.

«Святые отцы Церкви учат, что Господь особенно склоняется на милость ночным молитвам. Верим, что искренние молитвы людей, которые приехали молиться в Иерусалим не только за себя, но и взяли на себя молитвы за всю нашу многострадальную Украину, будут услышаны», — отметил митрополит.

Верующие выступили с инициативой создать икону с изображением Собора новомучеников земли украинской, рассказал владыка Антоний. «Сто лет назад митрополит Владимир Богоявленский стал первым епископом, который был убит богоборческой властью — он изображен в центре иконы. Эта икона написана народными иконописцами, которые изобразили новомучеников и исповедников Украинской Православной Церкви, представляющих различные регионы Украины. Жизнью и своей смертью они показали любовь к Богу и принадлежность православной вере», — рассказал управляющий делами УПЦ.

Украинцы прошли последним земным путем Христа с молитвой о восстановлении спокойствия на нашей земле. «Священномученик Владимир ведет крестным ходом всех новомучеников и исповедников, которые изображении на этой иконе. Происходит соборная молитва нас и тех, кто уже на небе, где они молятся перед престолом Божиим за нашу родину. Верим, что этой соборной молитвой Господь укрепит наш народ в Православии, чтобы глубокая вера стала залогом восстановления мира в сердце каждого человека», — сказал митрополит Антоний. Паломники верят, что молитва за мир во Святом Граде будет услышана Господом, наступит долгожданный покой и единство, а в сердцах украинцев воцарится братская любовь к ближнему.

Тэги: общество

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