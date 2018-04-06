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Московский суд согласился депортировать в Украину боевика из подразделения «Моторолы»

Московский суд согласился депортировать в Украину боевика из подразделения «Моторолы»

Московский областной суд принял решение о депортации в Украину гражданина Николая Трегуба. Как выяснили журналисты «Фразы», этот человек входил в группировку боевиков, действовавшую в оккупированных районах Донецкой области.

Как сообщает «Радио Свобода», в качестве причины депортации указывается нарушение миграционного законодательства России. В то же время пока остается неизвестным, каким образом будет исполнено судебное решение.

По данным базы «Миротворец», Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области. В 2014 году он присоединился к отрядам боевиков, действовавших в Славянске, где воевал против Вооруженных Сил Украины под руководством известного террориста Арсения Павлова по кличке «Моторола».

Позже выехал в Россию.

Народный депутат Украины, инициатор и куратор базы «Миротворец» Антон Геращенко в комментарии изданию поприветствовал решение московского суда: «Мы приветствуем такие решения российских судов, ждем скорейшего возвращения как можно большего количества украинских граждан, которые совершили преступления против Украины. Здесь их ждет справедливый суд».

В то же время он подчеркнул, что такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций, однако позже апелляционные суды их отменяли. «На сегодня по Николаю Трегубу решение принято пока только судом первой инстанции. Оно должно быть подтверждено апелляционным, и мы бы хотели, чтобы это было системой», — заключил Геращенко.

По данным журналистов, в Украине сейчас отбывает срок наказания за участие в незаконных вооруженных формированиях брат Трегуба. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года российские оккупанты в Крыму задержали по запросу Украины боевика «ДНР» Вадима Погодина. В Украине его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство группой лиц) и ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Впоследствии Россия отказалась выдавать его Украине.

Тэги: Россия, боевик, депортация, Славянск, Моторола

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