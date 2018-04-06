Главные новости за 6 апреля 2018 года

США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список. Об этом говорится на сайте американского Минфина. Ограничительные меры распространили на предпринимателей Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова — члена Совета Федерации, Владислава Резника и Андрея Скоча, также являющихся депутатами Госдумы, бизнесмена Кирилла Шамалова. В список попали также глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции ввели в отношении ряда компаний и силовиков. В список попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

США в дополнение к «Джавелинам» предоставят Украине снайперские комплексы. Такое мнение высказал сенатор США Роберт Портман. Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины. «Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой», — заявил сенатор.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок». Помимо этого уверенность правительства Великобритании в том, что за покушением стоит именно Москва вызывает целый ряд причин. В частности, то, что Лондон не получил от Кремля ответ на вопрос, каким образом российский нервно-паралитический газ оказался в Великобритании. Россия же, по словам Пирс, производила это вещество на протяжении последних 10 лет и сохраняет такую возможность.

Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что разделяет презрение своего предшественника к этой организации. Ее предшественник считал, что никто не заметит, если у здания ООН снести 10 этажей. «Я хорошо знаю Джона Болтона. Когда мы говорили, он дал мне один совет. Я знаю как он презирает ООН, я разделяю это», — заявила Хейли в Дюкском университете в Северной Каролине, говоря о своих хороших взаимоотношениях с предшественником. При этом бывший губернатор Южной Каролины, известная своей прямолинейной дипломатией в ООН, подчеркнула, что не видит проблем в том, что Болтон говорит ей как поступать в тех или иных случаях.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией. Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори. «Наша позиция четкая: мы считаем, что „Северный поток-2“ не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС», — сказал он. По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Депутаты-коллаборанты из Крыма внесли в Государственную думу Российской Федерации законопроект, позволяющий жителям оккупированных самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» работать на территории России без патента и специального разрешения. Иллюстрацией к этой новости в одном из российских изданий стало фото домушника. Так, на сайте Lenta.ru над новостью опубликована фотография, на которой зафиксирован молодой человек в спортивном костюме, пытающийся среди бела дня залезть по дереву и решеткам первого этажа куда-то выше. Мимо проходит женщина с котом, не обращая внимания на происходящее.

Народный депутат Украины Надежды Савченко отказалась от проверки ее показаний на полиграфе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В СБУ напомнили, что еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет свидетельствовать обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа. Следователи подчеркивают, что Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. "Вместе с тем подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования - предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.

В украинские магазины все чаще начал поступать фальсификат и просроченная продукция из стран Европейского союза. По мнению председателя правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей» Максима Гончара, это связано с действием зоны свободной торговли, а также отменой обязательной сертификации. «В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы, и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — заявил эксперт.

В Кривом Роге на военном полигоне прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали трое военных. На полигоне бойцы части 3011 Нацгвардии проводили учения. Несколько человек устанавливали снаряд в ручной подствольный гранатомет. Боеприпас не вылетел из РПГ и разорвался внутри. Представитель оперативного командования «Восток» Евгений Романов подтвердил факт взрыва. Все пострадавшие госпитализированы. В командовании сообщили, что по факту взрыва уже назначили служебную проверку. Инцидент будут расследовать по статье 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием). Максимальное наказание для виновных — до 12 лет тюремного заключения.

Состоялись первые матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы. В этих поединках обошлось без неожиданностей. Лондонский «Арсенал» на своем поле принимал московский ЦСКА. Подопечные Арсена Венгера очень мощно начали эту встречу, и уже на 9-й минуте Аарон Рэмзи вывел свою команду вперед. Но, к удивлению многих, всего через пять минут Головин мастерским ударом со штрафного сравнял счет. И все же еще до перерыва гол Рэмзи и «дубль» Ляказетта установили окончательный счет в матче — 4:1 — уверенная победа «Арсенала». Еще более результативный поединок состоялся в Риме, где обидчик киевского «Динамо» римский «Лацио» принимал «Зальцбург». Уже на восьмой минуте встречи Лулич открыл счет в матче, но в середине первого тайма Бериша с пенальти уравнял ситуацию на поле. Едва началась вторая половина встречи, как Пароло снова вывел римлян вперед, но спустя двадцать минут Минамино опять сравнял счет. И, все же, голы Андерсона и Иммобиле склонили чашу весов в пользу хозяев поля — 4:2.