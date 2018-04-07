США ввели санкции против российских олигархов и силовиков

США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на сайте американского Минфина.



Ограничительные меры распространили на предпринимателей Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова — члена Совета Федерации, Владислава Резника и Андрея Скоча, также являющихся депутатами Госдумы, бизнесмена Кирилла Шамалова.



В список попали также глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.



Кроме того, санкции ввели в отношении ряда компаний и силовиков. В список попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.



Кроме того, санкции введены в отношении директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, который с 2007-го по 2016 год занимал должность директора Службы внешней разведки, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который занимал пост Генпрокурора в 2000-2006 годах, а также помощник президента Евгений Школов (заместитель министра внутренних дел в 2006-2011 годах).



Имена Колокольцева, Патрушева, Золотова, Школова и Устинова были упомянуты в так называемом «кремлевском докладе» — списке высокопоставленных лиц, близких президенту России, к которым планируется применить санкции. Валиулин и Фрадков в документе не значились.



Кроме того, в списке оказались 14 предприятий из России и одно — из Мексики. Среди попавших под санкции фигурируют, например, «Базовый Элемент», «Русал» и En+ Олега Дерипаски, главный подрядчик госкомпании «Газпром» — «Газпром бурение», которая принадлежит Игорю Ротенбергу, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, а также госкомпания «Рособоронэкспорт», агрохолдинг «Кубань» и «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова.



Меры включают визовые ограничения, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из списка, а также возможную заморозку активов на американской территории.



Ранее СМИ сообщали, что о планируемом введении новых санкций стало известно 5 апреля. В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена внести в черный список «шесть-десять так называемых российских олигархов».



До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в России олигархов уже давно нет.



В конце января Министерство финансов США представило американскому Конгрессу «кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в список вошли 210 человек, в основном члены правительства и руководители прочих государственных структур. Доклад не означал введение санкций.