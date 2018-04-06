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На Луганщине мужчина самоубился двумя гранатами на глазах у прохожих

На Луганщине мужчина самоубился двумя гранатами на глазах у прохожих

В Северодонецке Луганской области мужчина совершил самоубийство при помощи гранаты РГД-5. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, трагедия произошла 5 апреля поздно вечером возле кафе на проспекте Гвардейском. 54-летний мужчина с гранатой в руке крикнул прохожим, что у них есть 3 секунды, чтобы спрятаться, бросил себе под ноги гранату и накрыл ее своим телом.

После этого раздался взрыв, самоубийца погиб на месте.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили корпус еще одной гранаты — Ф-1 — с запалом и без кольца.

В комментарии телеканалу «112 Украина» Погукай заявила, что все указывает на то, что самоубийца сначала хотел подорваться одной гранатой, а потом, когда она почему-то не сработала, — другой.

Пресс-секретарь полиции сказала также, что личность самоубийцы уже установлена, однако эти данные — тайна следствия. Мотивы и причины трагедии выясняются.

Как сообщала «Фраза», 1 апреля 2018 года Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что в одной из военных частей на юге Украины в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы. Тогда же стало известно, что это могло быть самоубийство.

Позже стало известно, что он снял свое самоубийство на собственный мобильный телефон и написал предсмертную записку матери, которая в данный момент не проживает в Украине.

Тэги: самоубийство, граната, Луганская область, Северодонецк, криминал

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