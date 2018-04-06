Еврокомиссия не поддержит «Северный поток-2»

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что „Северный поток-2“ не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС», — сказал он.

По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Ранее «Фраза» сообщала, что проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В феврале 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял о том, что строительство газопровода лишит Украину, Словакию и Польшу миллиардов долларов прибыли от транзита российского газа в ЕС.

В марте 2017 года Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о намерении поддержать проект строительства газопровода «Северный поток-2».

В октябре 2017 года появилась информация о том, что газопровод «Северный поток-2», по которому природный газ из России планируется транспортировать в обход территории Украины по дну Балтийского моря, лишит Украину $2,7 млрд. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.