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Украина – не Россия. Теперь и в любви к праздникам

Украина – не Россия. Теперь и в любви к праздникам

Самым популярным официальным праздником в Украине является Пасха. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевского международного института социологии, так считает 82% украинцев.

На втором месте — Рождество (81%), за ним — Новый год (79%).

С большим отрывом от первой тройки идут Международный женский день (45%), Троица (35%) и День Победы (31%).

Наименее популярными оказались День Независимости (16%), День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Опрос показал, что по сравнению с 2017 годом уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). Зато увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

В целом украинцы любят и уважают официальные праздники: лишь 3% опрошенных не относятся к ним как к важным или любимым.

Ниже приведены таблицы, в которых можно увидеть отношение к праздникам в зависимости от различных демографических и географических критериев.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), празднование Пасхи для большинства россиян стоит лишь на третьем месте после Дня Победы и Нового года.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2017 года Украинский институт национальной памяти опубликовал проект закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях», которым отменяется ряд выходных дней и вводится ряд новых праздников. Согласно проекту, государственными праздниками с выходным днем предлагается сделать Шевченковский день (9 марта), День памяти и примирения (8 мая), День Конституции Украины (28 июня), День независимости Украины (24 августа), День семьи (вторая пятница сентября) и День защитника Украины (14 октября).

При этом предлагается отменить выходные дни 8 марта и 9 мая.

Тэги: праздник, Украина, Россия, опрос, Пасха, День Победы, популярность

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