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Известное российское СМИ продемонстрировало истинное отношение России к «гражданам ЛДНР»

Известное российское СМИ продемонстрировало истинное отношение России к «гражданам ЛДНР»

Депутаты-коллаборанты из Крыма внесли в Государственную думу Российской Федерации законопроект, позволяющий жителям оккупированных самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» работать на территории России без патента и специального разрешения. Как выяснили журналисты «Фразы», иллюстрацией к этой новости в одном из российских изданий стало фото домушника.

Так, на сайте Lenta.ru над новостью опубликована фотография газеты «Коммерсант», на которой зафиксирован молодой человек в спортивном костюме, пытающийся среди бела дня залезть по дереву и решеткам первого этажа куда-то выше. Мимо проходит женщина с котом, не обращая внимания на происходящее.

При этом, как указано в новости, по данным авторов документа, на сегодняшний день паспортами «граждан „ЛНР“ и „ДНР“» суммарно обладают около 260 тыс. человек.

Как сообщала «Фраза», 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил данный шаг исключительно «гуманитарными соображениями».

Как сообщали СМИ, 8 января 2017 года на юго-востоке Москвы боевик из «ДНР» устроил стрельбу, убив соседа и ранив двух полицейских.

Тэги: СМИ, Россия, мир, законопроект, трудоустройство, криминал, оккупация, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, госдума РФ

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