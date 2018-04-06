Европейский футбольный гранд может пострадать из-за «ДНР»

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное производство против ФК «Рома» за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой «ДНР». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

В частности, как сообщается, в официальном письме УЕФА в адрес ФФУ отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный вопрос 31 мая.

Президент ФФУ Андрей Павелко поблагодарил УЕФА от имени федерации «за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе».

«Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации », - заключил чиновник.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года донецкий «Шахтер» в Риме проиграл местной «Роме» со счетом 1:0 и прекратил выступление в еврокубках сезона 2017/2018.