В почтовом отделении Киева перехватили посылку с наркотиками

В Киеве мужчина получил посылку в которой было полтора килограмма марихуаны. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Получатель посылки был задержан. Содержимое посылки изъяли и направили на экспертизу, а злоумышленника доставили в райотдел.



«Получив оперативную информацию, сотрудники полка полиции особого назначения № 1 прибыли в почтовое отделение для проверки. Через несколько минут посетитель получил посылку, содержание которой заинтересовало правоохранителей. Поэтому на выходе из помещения они остановили мужчину и попросили показать полученную коробку», — отметили в полиции.



По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в посылке обнаружили около полутора килограммов растительного вещества, похожего на марихуану. На место вызвали следственно-оперативную группу.



«Мы установили, что 44-летний житель Киевской области проживал в столичном хостеле. При этом он нарушил режим домашнего ареста, который ему избрал суд за совершение предыдущего преступления по месту регистрации. Сейчас с ним общаются следователи, которые выясняют, кто присылал посылку с наркотиками», — отметил Кузьмин.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины. Подозреваемому грозит до 3-х лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2016 года в Одессе был задержан местный житель, подозреваемый в торговле наркотиками, у которого изъят арсенал оружия и боеприпасов.

7 июля 2017 года в Киеве правоохранители задержали шесть участников вооруженной преступной организации, которая занималась продажей кокаина и каннабиса в столице.

В ноябре 2017 года в Киеве разоблачили организаторов преступной группы, которые по почте сбывали скрытые в конфетах наркотики.