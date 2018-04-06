Ученые нашли в пустыне Наска несколько гораздо более старых рисунков

Археологи из Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на знаменитом плато Наска. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые узоры оказались старше, чем известные до сих пор рисунки.

Как сообщает издание Science Alert, новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии почвы рисунки были менее четкими, чем известные линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолета.

«Это означает, что данная традиция более чем на тысячу лет предшествует знаменитым геоглифам культуры Наска, что открывает двери для новых гипотез об их смысле и функциях, которые они выполняли», — заявил археолог из Министерства культуры, которое отвечает за сохранение и восстановление линий в комментарии National Geographic.

Геоглифами называют нанесенные на землю узоры, размеры которых зачастую настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха. Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет.

Большинство ученых полагает, что фигуры были созданы культурой Наска, хотя ряд специалистов не согласен с этим мнением. В то же время некоторые из открытых геоглифов напоминают по стилю изображения, характерные для культуры Паракас, которая существовала примерно с 750 по 100 годы до нашей эры.

Как сообщала «Фраза», в начале 2011 года группа исследователей из японского университета Ямагата во главе с профессором Масато Сакаи открыла несколько ранее неизвестных рисунков в знаменитой перуанской пустыне Наска. На одном из них длиной 4 метра и шириной 3 метра изображено человеческое лицо с глазами, ртом и ушами. Еще на одном изображении угадываются контуры животного, насекомого или, возможно, рыбы длиной 7 метров.

В апреле 2016 года археологи при помощи космических снимков разгадали тайну линий Наска в Перу. По мнению ученых, они являются частью существовавшей в древности сложной системы разветвленных акведуков. Часть из них сохранилась до сих пор и носит название пукиос. Ранее ученые не знали, имеют ли отношение пукиос к культуре Наска.