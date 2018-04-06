В Кременчуге подростки подорвались на петарде

В Кременчуге госпитализировали трех подростков, которые травмировались в результате взрыва пиротехнического средства. Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе Кременчугского отдела полиции в Полтавской области.



Инцидент произошёл в парке Студенческом на Первой Занасыпи, возле теннисных кортов. Все трое пострадавших были доставлены в детскую больницу с резаными ранами ног. Жизни детей ничто не угрожает.



После проверки работники полиции установили, что взорвалось самодельное пиротехническое средство. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 декабря 2017 года в Ивано-Франковске состоялось официальное открытие новогодней елки, во время которого пострадала девушка. ЧП случилось из-за несоблюдения правил безопасности с пиротехническими средствами.

11 января 2018 года в Киеве на Контрактовой площади были замечены два подростка, которые бросали петарды в открытые окна офисных помещений, прямо людям на столы.