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США не скрывают своего презрения к ООН

США не скрывают своего презрения к ООН

Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила, что разделяет презрение своего предшественника к этой организации. Как выяснили журналисты"Фразы«, ее предшественник считал, что никто не заметит, если у здания ООН снести 10 этажей.

«Я хорошо знаю Джона Болтона. Когда мы говорили, он дал мне один совет. Я знаю как он презирает ООН, я разделяю это», — заявила Хейли в Дюкском университете в Северной Каролине, говоря о своих хороших взаимоотношениях с предшественником, сообщает Reuters.

При этом бывший губернатор Южной Каролины, известная своей прямолинейной дипломатией в ООН, подчеркнула, что не видит проблем в том, что Болтон говорит ей как поступать в тех или иных случаях.

Как напоминает издание, с тех пор, как Хейли вступила в должность в январе прошлого года, она настаивала на уменьшении суммы, которую Соединенные Штаты тратят на Организацию Объединенных Наций, а также критиковала ее за «антиизраильскую предвзятость».

Джон Болтон был послом США в ООН при президенте Джордже Буше-младшем в 2005-2006 гг. Однажды он заявил, что если в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке снести 10 этажей, то ничего не изменится.

Тэги: США, ООН, мир, агрессия

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