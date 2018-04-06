Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам за коррупцию

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции. Как выяснили журналисты "Фразы", Пак Кын Хе обвинялась по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.



Обвинение просило суд приговорить бывшего президента к 30 годам заключения. Пак Кын Хе разрешила своей подруге влиять на государственную политику, а также скрывала ее коррупционную деятельность, сообщает УНИАН.



Она вместе со своей подругой получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов, утверждают следователи. Кроме того, говорится в заявлении следствия, президента обвиняют в том, что она инициировала составление "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.



Женщина также подозреваются в незаконном использовании мобильных телефонов, зарегистрированных на чужие имена.

Ранее Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи. Пхеньян обвинил ее в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына.

Пак Кын Хе — корейский государственный деятель, политик.

Президент Республики Корея (2013—2017). Дочь Пак Чон Хи, президента Южной Кореи в 1963—1979 годах. Лидер партии Сэнури в 2004—2006 и 2011—2012 годах. Избрана президентом Республики Корея на выборах 2012 года, вступила в должность 25 февраля 2013 года. Президентские полномочия были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 года в парламенте Южной Кореи. 10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент, после чего полномочия президента были прекращены. 30 марта 2017 была арестована по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче секретной информации людям, не являвшимся госслужащими. 6 апреля 2018 была приговорена судом первой инстанции к 24 годам каторжных работ и штрафу в 18 миллиардов вон.