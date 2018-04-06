5000 часов видеозаписей и свидетелей: ВБ наглядно объяснила, почему обвиняет Россию в отравлении Скрипаля

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Как сообщает BBC, помимо этого уверенность правительства Великобритании в том, что за покушением стоит именно Москва вызывает целый ряд причин. В частности, то, что Лондон не получил от Кремля ответ на вопрос, каким образом российский нервно-паралитический газ оказался в Великобритании. Россия же, по словам Пирс, производила это вещество на протяжении последних 10 лет и сохраняет такую возможность.

Еще одна причина, по словам Пирс, заключается в долгой истории совершенных государственными органами убийств в России и заявления самых высокопоставленных чиновников этой страны о том, что Москва рассматривает перебежчиков, как предателей и цели для расправы.

При этом пострпред объяснила использование формулы highly likely (очень вероятно), которую отказываются понимать в России. «Британия использует эту фразу до решения суда, поскольку только суд может установить истину. Ее не стоит рассматривать, как сомнения», — сказала представитель Британии, подчеркнув, что Великобритания уже насчитала 24 различных появившихся в Москве теорий, о том, кто мог стоять за покушением на жизнь Скрипалей.

Она отметила, что действия Лондона последовательны и соответствуют международному праву: на национальном уровне в нем принимают участие 250 следователей, экспертов и специалистов по химическому оружию, проверившие 5000 часов видеозаписей, 1300 вещественных доказательств и опросившие 5000 свидетелей.

Пирс отметила, что Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила своих экспертов в Британию, где им были представлены вещественные доказательства и биологические образцы, взятые у пострадавших. Эти образцы были отправлены в аккредитованные ОЗХО лаборатории. По результатам их исследований будет подготовлен доклад.

«Россия должна согласиться с выводами экспертов, но она заявляет, что пойдет на это, только если ее эксперты будут участвовать в расследовании», — сказала Карен Пирс, назвав это требование российской стороны невыполнимым.

Представитель Великобритании назвала поведение России безответственным и бросающим вызов коллективной международной безопасности.

Между тем, как сообщает The Times, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области. По данным издания, спецслужбы Соединенного Королевства провели брифинг для представителей стран-союзников, чтобы убедить лидеров в том, что за попыткой убийства стоит Москва, а «Новичок» изготовили на объекте Шиханы в Саратовской области. Именно по результатам этого брифинга страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

По данным британской разведки, на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились испытания с целью определить, эффективен ли «Новичок» для совершения убийства за границей. Однако, по данным журналистов, обнаруженные в Шиханах запасы были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия массового поражения, что может подразумевать их применение для точечных атак.

«Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Без сомнения, что россияне заметают следы, пока мы разговариваем», — рассказал бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, ничто не указывает на то, что «Новичок» мог быть изготовлен где-либо в другом месте в бывшем СССР.

Отметим, согласно данным из открытых источников, в Шиханах расположен 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России — головной НИИ в Вооруженных Силах по проблемам радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщала «Фраза», ранее СМИ сообщили, что британским спецслужбам удалось установить место расположения секретной российской лаборатории, где могло быть изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок». По некоторым данным, это Ясенево на окраине Москвы.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.