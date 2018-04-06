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В США заговорили о предоставлении Украине дополнительного вооружения

В США заговорили о предоставлении Украине дополнительного вооружения

США в дополнение к «Джавелинам» предоставят Украине снайперские комплексы. Как выяснили журналисты «Фразы», такое мнение высказал сенатор США Роберт Портман.

Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины, сообщает «Голос Америки».

«Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой», — заявил сенатор.

«Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты», — добавил Портман.

Он отметил, что, кроме «Джавелинов», вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

«Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации — предоставить снайперские комплексы украинской армии», — сказал Портман.

«Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что Портман встретился с президентом Украины Петром Порошенком. Они обсудили Ссанкционный ое давление на Россию и международные усилия для развертывания миссии ООН на Донбассе.

Портман, который также является соавтором антироссийских санкций, лоббировал перед американской администрацией предоставление Украине оборонительного оружия. В ходе встречи Порошенко наградил его орденом «За заслуги».

Ранее «Фраза» сообщала, что Вашингтон оплатит часть военной техники, которую отправит в Украину. При этом в Государственном департаменте США в очередной раз отказались назвать точные сроки поставок.

Напомним, о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin за счет финансирования США 18 января 2018 года заявил президент Украины Петр Порошенко. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — сказал глава государства.

«Джавелин» — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Разрабатывался с 1986 года и является первым серийным ПТРК третьего поколения. Принят на вооружение Армии США в 1996 году.

Успешно применялся в ходе войны в Ираке и ряда других вооруженных конфликтов. Поставляется на экспорт. Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долларов (2017).

Тэги: США, Украина, мир, политика, вооружение, Джавелин

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