Полки украинских магазинов заполонил неликвид из Евросоюза

В украинские магазины все чаще начал поступать фальсификат и просроченная продукция из стран Европейского союза. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению председателя правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей» Максима Гончара, это связано с действием зоны свободной торговли, а также отменой обязательной сертификации.

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы, и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — заявил эксперт в комментарии ГолосUA.

По его словам, «то, что не продается в Европе, едет продаваться к нам». «В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении ее в супермаркетах, оказывается, еще нужно доказать, что эта просроченная продукция несет угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет 8 минимальных зарплат», — рассказал эксперт.

Он также утверждает, что «в столичных детских садах используют запрещенный спред», а «сливочное масло, которое поставляется в детские сады, содержит опасные добавки». «Фальсификат в детских садах стал возможен, потому что с 2014 года был отменен паспорт качества продуктов, главной стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей. Кстати, шоколад, произведенный в Украине, содержит пальмовое масло, 98% шоколада делается по техническим условиям», — сообщил Гончар.

«Тем временем мы ожидаем больших положительных результатов от проверок качества пищевых продуктов, начатых с 4 апреля 2018 года». — заключил он.

Как сообщали СМИ, 4 апреля вступил в силу закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Документ утверждает базовые принципы европейской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов:

— предусматривает введение внешнего ежегодного аудита, к которому, в том числе, будут привлекаться представители общественности;

— ограничивает круг лиц, которым могут делегироваться полномочия по осуществлению государственного контроля;

— вводит фиксированные размеры штрафов за нарушения.

Теперь предприятиям нужно всегда быть готовым к проверкам — закон предусматривает, что контроль станет риск-ориентированным и будет проводиться «с периодичностью, достаточной для повышения безопасности продуктов». Например, предприятие, отнесенное к высокой степени риска, будет проверяться раз в квартал.

Раньше была предусмотрена обязанность госоргана предупредить предприятие о проверке за 10 дней до ее начала. Таким образом терялся эффект внезапности и предприниматели успевали скрыть нарушения. Кроме того, начнут учитывать вид продукции, с которой работает предприятие.

Кроме того, повысились штрафы. Так:

— производство и/или оборот пищевых продуктов или кормов с использованием незарегистрированных мощностей влечет штраф в размере 74,46 тыс. грн на юридических лиц, для физических лиц-предпринимателей — 40,954 тыс. грн;

— производство, хранение пищевых продуктов или кормов без получения эксплуатационного разрешения — 111,69 тыс. грн для юрлиц, для физлиц-предпринимателей 74,46 тыс. грн;

— реализация скоропортящихся пищевых продуктов или кормов, сроки хранения которых истекли, но в результате этого они не стали вредными для здоровья человека или животного — 44,676 тыс. грн для юрлиц,29,784 тыс. гр для физлиц-предпринимателей.

Если выявленные факторы представляют угрозу для жизни и здоровья человека, государственный инспектор вправе принять решение о временном прекращении работы предприятия на срок до 10 рабочих дней. Остановка работы, превышающая этот срок, осуществляется только по решению суда.