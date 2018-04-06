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В Кривом Роге на полигоне прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Кривом Роге на полигоне прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Кривом Роге на военном полигоне прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате взрыва пострадали трое военных.

Как сообщают «Новости Днепра», на полигоне бойцы части 3011 Нацгвардии проводили учения. Несколько человек устанавливали снаряд в ручной подствольный гранатомет. Боеприпас не вылетел из РПГ и разорвался внутри.

Представитель оперативного командования «Восток» Евгений Романов подтвердил факт взрыва. Все пострадавшие госпитализированы.

В командовании сообщили, что по факту взрыва уже назначили служебную проверку. Инцидент будут расследовать по статье 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием). Максимальное наказание для виновных — до 12 лет тюремного заключения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 1 апреля 2018 года в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на юге Украины в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.

Тэги: общество, взрыв, военные, криминал, полигон

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