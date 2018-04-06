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Лига Европы: Лондон больно «бьет» Москву и результаты других матчей

Лига Европы: Лондон больно «бьет» Москву и результаты других матчей

В четверг, 5 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», в этих поединках обошлось без неожиданностей.

Лондонский «Арсенал» на своем поле принимал московский ЦСКА. Подопечные Арсена Венгера очень мощно начали эту встречу, и уже на 9-й минуте Аарон Рэмзи вывел свою команду вперед. Но, к удивлению многих, всего через пять минут Головин мастерским ударом со штрафного сравнял счет.

И все же еще до перерыва гол Рэмзи и «дубль» Ляказетта установили окончательный счет в матче — 4:1 — уверенная победа «Арсенала»

Еще более результативный поединок состоялся в Риме, где обидчик киевского «Динамо» римский «Лацио» принимал «Зальцбург». Уже на восьмой минуте встречи Лулич открыл счет в матче, но в середине первого тайма Бериша с пенальти уравнял ситуацию на поле. Едва началась вторая половина встречи, как Пароло снова вывел римлян вперед, но спустя двадцать минут Минамино опять сравнял счет. И, все же, голы Андерсона и Иммобиле склонили чашу весов в пользу хозяев поля — 4:2.

В Мадриде местный «Атлетико» вполне прогнозируемо обыграл лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0. Уже на второй минуте встречи Коке вывел свою команду вперед, а за пять минут до перерыва Гризманн установил окончательный счет в матче.

Пожалуй, самый скучный по результату матч состоялся в Германии, где «Лейпциг» со счетом 1:0 обыграл французский «Марсель». Единственный гол перед самым перерывом забил Тимо Вернер.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде обыграл туринский «Ювентус» со счетом 3:0, а мюнхенская «Бавария» также на выезде была сильнее испанской «Севильи» — 2:1.

На следующий день в английском «дерби» «Ливерпуль» разгромил на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 3:0, а каталонская «Барселона» не оставила шансов римской «Роме» — 4:1.

Тэги: футбол, мир, Лига Европы, спорт, ФК Арсенал, ФК Атлетико, ФК Лацио

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