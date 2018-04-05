Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявляет программу

Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявляет программу

7-й ежегодный фестиваль «Неделя австрийского кино» стартует в Украине 12 апреля. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году в программу фестиваля вошли три полнометражных картины, в том числе и драма украино-австрийского производства.

Откроет фестиваль историческая драма «Мадемуазель Паради». Лента Барбары Альберт основана на реальной истории слепой пианистки Марии Терезии Паради, которая жила в Вене XVIII века. После многочисленных попыток восстановить зрение, ее знакомят с одиозным «врачом-чудотворцем». Мировая премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто, европейская — в конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Также в программе фестиваля — драма «Январь — март» Юрия Речинского, которая создавалась в совместном производстве Австрии и Украины. Премьера ленты прошла в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, известного своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино.

«Январь — март» рассказывает две параллельные истории: первая — о молодой семейной паре, австрийке Анне и украинце Юре, которые попадают в автомобильную аварию; вторая — о родителях главных героев, в частности о матери Анны Марте, которая в Вене переживает расстройство личности, вызванный болезнью Альцгеймера. Музыку к фильму написал композитор Антон Байбаков, известный своими работами для «Украинских шерифов», «Всё пылает», «Зеленой кофты».

В Киеве картину лично представят режиссер Юрий Речинский и исполнительница одной из главных ролей Анджела Грегович. С 19 апреля фильм выйдет в украинский прокат.

Комедия «Мигранты» посвящена двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене: в попытке заработать денег они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Создатели называют фильм «политнекорректной комедией о современных клише, ложных идентичностях и „настоящих иностранцах“ — что бы это не значило».

Также гостей «Недели австрийского кино» ждет традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и презентует передовые визуальные технологии.

«Неделя австрийского кино» пройдет в Киеве, Одессе и Харькове. Также активисты и руководители киноклубов смогут провести показы в своем городе в рамках проекта «Артхаус Клуб», для этого нужно будет подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Организаторами фестиваля выступают Австрийский культурный форум и компания «Артхаус Трафик». Фестиваль благодарен Райффайзен Банку Аваль, надежному финансовому партнеру, который уже много лет поддерживает украинские показы наиболее ярких и резонансных кинокартин Австрии. Медиапартнеры: «Фраза», Фокус, Детектор медіа, Тиждень, oKino, Телекритика, Хорошее кино.

Тэги: кино, культура

Комментарии

Колонка автора
05.04.18 17:23

Почему в России не будет блокчейна

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

05.04.18 09:46

Грозит ли Порошенко импичмент: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 5 апреля 2018 года

Главные новости за 5 апреля 2018 года
05.04.18 18:58
283
Последние новости
05.04.18 21:45

Издательство Федорова напечатало доптираж «Фигура речи». По просьбам читателей
05.04.18 21:37

Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявляет программу
05.04.18 18:58

Главные новости за 5 апреля 2018 года
05.04.18 16:49

Стало известно, где проживают свидетели Януковича
05.04.18 16:07

На предприятиях «Укроборонпрома» повысят меры безопасности после ЧП в Черкассах
05.04.18 15:42

В СБУ назвали имена подозреваемых в покушении на депутата Мосийчука
05.04.18 15:36

Ученые подсчитали, когда бозон Хиггса уничтожит Вселенную
05.04.18 14:47

Порошенко сказал, когда закончится АТО на Донбассе
05.04.18 14:29

В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
05.04.18 14:11

Соцсети взорвало заявление известного крымского татарина о независимости от Украины

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
Под Киевом врачи залечили женщину до смерти
Под Киевом врачи залечили женщину до смерти
На Одесщине обезвредили громадную мину вековой давности
На Одесщине обезвредили громадную мину вековой давности
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Москве горит крупный торговый центр
В Москве горит крупный торговый центр
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов