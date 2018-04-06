Главные новости за 5 апреля 2018 года

Порошенко сказал, когда закончится АТО на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция завершится в мае. При этом о завершении войны речь пока не идет. «Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил», — сказал он.

СМИ рассказали, как несколько десятков тысяч украинских боеприпасов оказались в руках сепаратистов. В марте-апреле 2014 года на восток Украины было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины в Крыму. По данным СМИ, большая часть этого оружия попала в руки сепаратистов либо из-за бюрократии, либо из-за нечистоплотности руководства силовых структур. Официально считалось, что это оружие предназначено для подразделений Внутренних войск на Донбассе и усиления подразделений МВД. Однако на самом деле этих подразделений на месте уже не было и части были захвачены сепаратистами.

Автомат Калашникова в Украине можно купить за $400, гексоген — за 400 гривен, — СМИ. Купить гранату в Украине можно за $20, автомат Калашникова — за $350 или $600 в зависимости от модификации. По данным СМИ, начиная с прошлого года основными покупателями оружия являются «авторитетные люди», которые потом перепродают его на экспорт. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и криминальном мире, стоимость гранат на «черном рынке» Украины колеблется от $20 до $50 за штуку.

В СБУ назвали имена подозреваемых в покушении на депутата Мосийчука. Взрыв возле телеканала «Эспрессо» в Киеве, который прогремел вечером 25 октября 2017 года, был покушением именно на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука. Организатор взрыва — представитель Главного управления Генштаба РФ. «С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен. Организатор — представитель ГУ Генштаба РФ», — заявил сегодня, 5 апреля, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

На Житомирщине неизвестный несколько раз выстрелил в депутата. Объявлен план «Сирена». В Житомирской области в городе Новоград-Волынский неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в депутата городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, происшествие произошло в среду, 4 апреля, около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. В полиции рассказали, что неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки.

Под Киевом врачи залечили женщину до смерти. Жительница Белой Церкви Оксана Целикова пытается наказать врачей местного онкодиспансера, которые не смогли спасти ее мать. По словам врачей, женщина была обречена, хотя экспертизы свидетельствуют о другом. Маргарите Целиковой было 49, когда она обратилась в онкодиспансер, чтобы удалить опухоль в груди. Анализы показывали: новообразование доброкачественное. То есть — не рак

В «Борисполь» могут зайти еще два крупных лоукостера. Аэропорт «Борисполь» ведет переговоры о полетах в Украину с британской лоукост-компанией ЕasyJet. Гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью также заявил, что интерес к украинскому направлению проявляет и еще один лоукостер — Germanwings. «ЕasyJet пока заинтересован только в одном направлении — Берлин, но там проблема с частотами. Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings», — сказал гендиректор.

Британцам удалось обнаружить секретную лабораторию, где был произведен «Новичок», — СМИ. Британские спецслужбы смогли выявить место расположения секретной российской лаборатории, где могло быть изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным СМИ, чиновники и сотрудники безопасности ведомств имели возможность идентифицировать источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после отравления. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах, власти Великобритании знали о существовании объекта, на котором мог быть сделан «Новичок» еще до нападения 4 марта. «Еще до первого заседания Cobra (чрезвычайный правительственный комитет, который заседал сразу же после отравления) нам было достаточно хорошо известно, что с высокой долей вероятности отравляющее вещество пришло из России», — заявил источник в правительстве.

Ученые развенчали главный миф о макаронах. Регулярное употребление в пищу макарон не приводит к увеличению веса и может даже привести к похудению. К такому выводу пришли медики из больницы Св. Михаила в Торонто, Канада. Обычно углеводы являются главной причиной набора веса, но, как выяснилось, макароны имеют низкий гликемический индекс, в отличие от других рафинированных углеводов, которые быстро всасываются в кровоток. Продукты с низким гликемическим индексом повышают уровень глюкозы в крови на меньшее количество, чем те, у которых высокий гликемический индекс.