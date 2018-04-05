Стало известно, где проживают свидетели Януковича

Основная часть свидетелей со стороны защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене живут в Москве в Российской Федерации. Как выяснили журналисты, соответствующая информация выяснилась в ходе заседания Оболонского районного суда сегодня, 5 апреля 2018 года.

«Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, живут на территории Российской Федерации, в городе Москва», — заявил защитник Януковича Виталий Сердюк. При этом конкретных адресов проживания свидетелей — экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко, экс-командующего внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константин Кобзаря и экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого — защита не предоставила, сообщает «Украинская правда».

«Относительно адресов проживания, то было требование суда предоставить адрес для направления повестки», — попытался оправдаться Сердюк. Однако судья Владислав Девятко отметил, что было требование суда предоставить именно те адреса, по которым свидетели проживают и подчеркнул, что «суд убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения, но защита не предоставила».

В ответ защитник Януковича сказал, что попытается выяснить адреса проживания у свидетелей.

Со своей стороны судья Девятко напомнил, что на допрос свидетелей у защиты осталось только 4 дня. «Поэтому суд остается на своей позиции, что мы допрашиваем — для обеспечения права на защиту Виктора Януковича — данных свидетелей путем видеоконференции. Однако, учитывая, что Янукович обвиняется в преступных действиях в пользу Российской Федерации, то мы их допрашиваем без привлечения компетентных органов Российской Федерации», — заключил судья.

Адвокат возразил и попросил предоставить возможность допрашивать свидетелей до 1 мая.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2017 года Генеральная прокуратура Украины заявила о том, что Генеральная прокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

17 марта того же года стало известно, что дом, в котором, по утверждению адвокатов, проживает Янукович в Ростове-на-Дону, насчитывает три этажа, а стоимость его аренды составляет 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в апреле 2016 года международная правозащитная организация Transparency International установила, что «много фактов указывают, что Янукович и Азаров получили российское гражданство и сейчас находятся под защитой государства».