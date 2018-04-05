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На предприятиях «Укроборонпрома» повысят меры безопасности после ЧП в Черкассах

На предприятиях «Укроборонпрома» повысят меры безопасности после ЧП в Черкассах

В четверг, 5 апреля, в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского госпредприятия «НПК Фотоприбор», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», была подорвана граната типа РГД-5. Как выяснили журналисты «Фразы», в связи с этим готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна.

«На место происшествия были вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки», — отметили в пресс-службе «Укроборонпрома».

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

По словам гендиректора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, сейчас готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна.

Тем временем правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы.

В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил факт ЧП и сообщил, что полиция открыла по факту взрыва уголовное производство.

«Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного, или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений. Санкция предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы)», — сказал Тракало.

ГП «НПК Фотоприбор» — стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках «Булат» и «Оплот», а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце ноября 2017 года в Харькове на проспекте Юбилейном в аптеку бросили гранату. Взрыв прогремел около 4:00. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Тэги: взрыв, Черкассы, криминал, Укроборонпром, безопасность

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