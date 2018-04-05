В СБУ назвали имена подозреваемых в покушении на депутата Мосийчука

Взрыв возле телеканала «Эспрессо» в Киеве, который прогремел вечером 25 октября 2017 года, был покушением именно на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука. Как выяснили журналисты «Фразы», организатор взрыва — представитель Главного управления Генштаба РФ.

«С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен. Организатор — представитель ГУ Генштаба РФ», — заявил сегодня, 5 апреля, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает «Интерфакс Украина».

По его словам, оперативник Генштаба въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей.

Как сообщили «Украинской правде» в СБУ, по подозрению в исполнении теракта задержан мужчина по имени Михаил Мятных, его уже арестовали. Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении.

«Двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно аннексированной территории Крыма и визитов в Россию», — заявил Кононенко, добавив при этом, что после совершения покушения они покинули территорию Украины.

«Нам известно, где они скрываются от украинского правосудия», — подчеркнул заместитель главы СБУ.

Как установили правоохранители, Мятных готовил взрывчатку в гараже. Там он устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из сообщников мопед.

Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБУ изъяли пять тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода, использованные для монтажа взрывчатки.

Также Кононенко продемонстрировал видео, на котором подозреваемый паркует мопед со взрывчаткой недалеко от входа на телеканал.

Как сообщала «Фраза», вечером 25 октября 2017 года в Киеве возле входа в офис телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших, среди которых народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Позже стало известно, что от взрыва погиб охранник нардепа, а количество пострадавших выросло до пяти.

На следующий день стало известно, что количество жертв взрыва увеличилось до двух.

Следствие допускало, что взрыв возле телеканала «Эспрессо» мог быть направлен не против народного депутата от «Радикальной партии» Игоря Мосийчука, а кого-то другого.

Позже в сети появилось видео с камер видеонаблюдения на улице Адама Мицкевича в Киеве, на котором зафиксирован момент взрыва, при котором пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и погибли два человека.