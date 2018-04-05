Ученые подсчитали, когда бозон Хиггса уничтожит Вселенную

Физики из Гарвардского университета в США выяснили, что Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению ученых, в результате произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов.

Как сообщает Lenta.ru, бозон Хиггса (также называемый «частицей бога») является элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью и найденной на Большом адронном коллайдере в 2012 году. С помощью нее объясняется механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии, который заключается в том, что калибровочные W± и Z-бозоны, которые должны быть похожими на безмассовый фотон, все же приобретают массу. Это происходит при температуре ниже некоторого значения, а масса возникает как динамический эффект при движении в поле Хиггса.

Ученые оценили стабильность вакуума, обеспечиваемую бозоном Хиггса, в рамках квантовой теории поля. Для этого они рассчитали интенсивность туннельного эффекта, когда элементарные частицы из-за квантовых эффектов могут преодолевать потенциальный барьер, даже обладая недостаточной для этого энергией. В результате такого процесса может нарушаться стабильность частиц.

Оказалось, что вероятность дестабилизации бозона Хиггса достаточно низка, поэтому это может случиться только после Эпохи распада, когда во Вселенной перестанут существовать звезды (1015-1039 лет). Общее количество лет до нового вселенского взрыва превышает гугол (10100) и число Шеннона (10120) — минимальное количество неповторяющихся шахматных партий. В то же время сильная кривизна пространства-времени у черных дыр может ускорить катастрофу, поскольку поведение элементарных частиц в таких условиях меняется непредсказуемым образом.

Как сообщала «Фраза», в июле 2012 года физики обнаружили новую элементарную частицу, параметры которой согласуются с параметрами гипотетического бозона Хиггса,

Осенью 2013 года британскому физику Питеру Хиггсу и бельгийцу Франсуа Энглеру была присуждена Нобелевская премия по физике за 2013 год за «теоретическое открытие механизма, который обеспечил понимание происхождения масс элементарных частиц».

13 ноября того же года знаменитый британский физик Стивен Хокинг выразил сожаление по поводу открытия ЦЕРНом бозона Хиггса. «Физика была бы гораздо интереснее, если бы бозон не был найден», — заявил Хокинг.

В апреле 2014 года Хокинг предсказал конец света в результате туннелирования между двумя вакуумными состояниями нашей Вселенной. По мнению ученого, с которым согласны, однако, не все физики, в случае, если Вселенная находится в состоянии ложного вакуума, высокоэнергетические опыты с бозоном Хиггса могут привести к переходу нашего мира в соседнее, более стабильное состояние.

В конце 2015 года физики на Большом адронном коллайдере (БАК) обнаружили распад на два гамма-фотона частицы массой около 700 гигаэлектронвольт. Находка ученых может указывать на существование второго бозона Хиггса, предсказываемого суперсимметричными расширениями Стандартной модели (СМ).

Бозон Хиггса — последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, так называемой стандартной модели, объединяющей все виды взаимодействий, кроме гравитационного — сильное (связывающее кварки в протонах и нейтронах), слабое (взаимодействие между электронами и нейтрино) и электромагнитное. О факте существования бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, впервые высказал предположение английский физик Питер Хиггс в 1960-е годы.