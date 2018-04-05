Соцсети взорвало заявление известного крымского татарина о независимости от Украины

Заявление вице-президента Всемирного конгресса крымских татар, генерального директора крымскотатарского телеканала АТR и основателя добровольческого батальона «Аскер» Ленура Ислямова о возможном отделении Крыма от Украины вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Как выяснили журналисты «Фразы», в интервью «Радио Свобода» Ислямов заявил, что украинская власть обязана внести изменения в Конституцию и предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии, в противном случае он будет требовать независимости.

«Я думаю, что другого варианта нет. Если сказать крымским татарам сейчас, что не будет автономии, это будет сильнейшим ударом. Крымские татары имели свою государственность. Три раза два наших хана сжигали Москву вообще дотла. Мы потомки этих людей. Поэтому если мы действительно будем видеть, что украинская власть не понимает того, насколько важен свободный Крым в составе Украины, то мы тогда будем требовать вообще своей независимости», — заявил Ислямов, вызвав поток негативных комментариев в свой адрес.

Однако нашлись и те, кто с пониманием отнесся к высказыванию Ислямова.

И лишь немногие обратили внимание на то, что ссориться из-за будущего оккупированного Крыма в нынешних условиях может быть не слишком своевременно.