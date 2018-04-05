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На Житомирщине неизвестный несколько раз выстрелил в депутата. Объявлен план «Сирена»

На Житомирщине неизвестный несколько раз выстрелил в депутата. Объявлен план «Сирена»

В Житомирской области в городе Новоград-Волынский неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в депутата городского совета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, происшествие произошло в среду, 4 апреля, около 20:10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. В полиции рассказали, что неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки.

Мужчина был срочно госпитализирован, а правоохранители оперативно прибыли на место событий, где и начали следственные действия по факту покушения на преступление и умышленное убийство.

Чуть позже выяснилось, что раненым оказался депутат Новоград-Волынского городского совета.

«Вечером 4 апреля в Новограде-Волынском на улице неизвестный стрелял в местного предпринимателя, депутата городского совета. В рамках начатого по покушению на убийство криминального производства нами проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия и личности стрелка», — написал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

В городе был объявлен план «Сирена».

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2010 года в Борисполе неизвестный из огнестрельного оружия ранил депутата Киевского областного совета.

23 марта 2017 года в центре Киева был убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков.

30 мая 2017 года ночью в Никополе (Днепропетровская область) неизвестные убили двоих мужчин и серьезно ранили жену одного из них. Одним из погибших оказался глава Никопольской районной организации «Видродження» Николай Бондаренко.

Тэги: общество, стрельба, политика, Житомир, криминал, депутат

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